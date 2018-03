Sabine Seume und die "Stille"

Sabine Seume spielte am Dienstagnachmittag im Kulturhaus.

Lüdenscheid - Kindertheater der anderen Art: Die Düsseldorfer Choreografin Sabine Seume und ihr Ensemble brachten am Dienstagnachmittag die „Stille“ in den großen Theatersaal.

Wobei der Titel eigentlich am Thema vorbeigeht, den still war's nun wirklich nur phasenweise. In weiten Teilen lebte die Inszenierung von Musik, teils klassische Gitarre, zum Teil auch sphärisch anmutende Klänge, zu denen Seume tanzte.

Schon lange vor Beginn bewegte sich das Trio aus Düsseldorf schweigend und „Blinde Kuh“ spielend auf der Bühne vor einem großen Gebilde aus weißem Stoff. Nahezu nahtlos ging der Beginn der knapp einstündigen „Stille“ in die Inszenierung über.

Fast schon ekstatisch tanzte Sabine Seume über die Bühne und verwandelte diese mit Schaum in ein weißes Wunderland. Die clowneske Mimik der Tänzerin brachte die Kinder ein ums andere Mal zum Lachen. Einige der wenigen Gäste im großen Saal verließen die Vorstellung ziemlich schnell, die anderen ließen sich drauf ein, die musikalische Stille bis zum Schaum-Schluss zu genießen.