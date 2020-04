Dümmste Ganoven nehmen Firma für Sanitäts- und Rettungsbedarf ins Visier

Lüdenscheid - Auch für Einbrecher kann es von Vorteil sein, wenn man über Ortskenntnis verfügt. Diese Erkenntnis mussten jüngst Verbrecher in Lüdenscheid machen.

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Freitag gegen 3.45 Uhr in ein Geschäft für Sanitäts- und Rettungsbedarf an der Talstraße einzubrechen. Sie öffneten gewaltsam ein Garagentor, teilt die Polizei mit.

Von der Garage führt jedoch keine Tür in den Verkaufs- oder Lagerraum. Ein Zeuge beobachtete die beiden dunkel gekleideten Personen, die Kapuzen über den Kopf hatten. Sie stiegen nach dem gescheiterten Einbruchsversuch in einen dunklen Kombi und flüchteten, bevor die Polizei eintraf.

Hinweise nimmt die Lüdenscheider Polizei unter der Rufnummer 0 23 51/9 09 90 entgegen.