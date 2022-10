„Du raubst mir den Schlaf“: Brückenbauer-Büro will Lkw-Fahrer aufrütteln

Von: Jan Schmitz

Burkhard Schimmel brachte am Montag Plakate entlang der Umleitungsstrecke an. © Cornelius Popovici

Das übernächtigte Kleinkind auf dem Foto reibt sich die Augen, darunter der Schriftzug „Du raubst mir den Schlaf“: Mit unmissverständlichen Botschaften auf Plakaten entlang der A45-Umleitung durch Lüdenscheid sollen seit dem Wochenende Lkw-Fahrer zum Umdenken und Umlenken gebracht werden – und im besten Fall zum künftigen Umfahren der Bergstadt.

Lüdenscheid - Verantwortlich für die Plakataktion ist das Brückenbauer-Büro des Bürgerbeauftragten Sebastian Wagemeyer. Wie sein Büroleiter Mario Bredow auf Anfrage mitteilte, habe man 400 Plakate bestellt und inzwischen erhalten. „Die Plakate haben wir zusammen mit Bürgerinnen und Bürger entwickelt. Ein Teil davon wurde inzwischen schon aufgehängt, teilweise auch von Anwohnern“, sagt Bredow. Neben dem müden Kleinkind gibt es weitere Motive wie den Verweis auf die weiträumige Umleitung über die A1 (Köln) und A44 (Kassel) oder das „Abgebogen statt ausgebremst“-Plakat mit einem ins gleißende Sonnenlicht getauchten Kölner Dom, der den Lkw erwartet, wenn er den Lüdenscheider Stau meidet.

Der Transitverkehr in der Stadt soll stark reduziert werden

„Alle Botschaften haben die Zielrichtung, den Transitverkehr aus der Stadt herauszubekommen“, erklärt Mario Bredow und verweist noch auf einen Grund für die Eile. Die Plakate hängen jetzt rechtzeitig zum Besuch von Dr. Christoph Kösters, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V., am Dienstag in Lüdenscheid. Kösters war von den eigentlich angefragten Geschäftsführern der Logistik-Bundesverbände gebeten worden, den Termin in Lüdenscheid zu übernehmen. Dabei soll es um Möglichkeiten gehen, wie der Transitverkehr in der Stadt reduziert werden kann. Das Besuchsprogramm sieht unter anderem einen nichtöffentlichen Austausch zwischen zuvor durch die Agentur Mitmacht ausgewählte Bürgern, Spediteuren und dem Verbandsvertreter im Rathaus. Zuvor wollen Kösters und Bürgermeister Sebastian Wagemeyer die Bedarfsumleitung mit dem Auto erkunden und Eindrücke sammeln – die Botschaften am Straßenrand sollen diese verstärken.