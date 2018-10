"DSGVO-Irrsinn": Das passiert, wenn kein Name auf dem Klingelschild steht

Das Klingel-Tableau an einem Mehrfamilienhaus in Lüdenscheid.

Lüdenscheid - Müssen wegen des Datenschutzes künftig Namen von Klingelschildern und Briefkästen entfernt werden? Und was bedeutet das für Post und Behörden? Können sich Temposünder ohne Namen an der Tür ums Knöllchen drücken? Wir geben einen Überblick.

Diese Nachricht schreckte Hauseigentümer und Mieter gleichermaßen. In Wien muss ein großes Wohnungsunternehmen die Namen von Klingelschildern und Briefkästen an seinen 220 000 Wohnungen entfernen. Ein Mieter sah durch den Namen auf der Klingel seine Privatsphäre gefährdet. Er berief sich auf die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die zuständige Behörde prüfte den Fall und kam zu dem Schluss: Der Mieter hat Recht. Der deutsche Vermieterverband Haus & Grund forderte am Donnerstag die Politik auf, für Klarheit zu sorgen. Das hat die Bundesdatenschutzbeauftragte mittlerweile getan. Grundsätzlich sind Namen auf Klingelschildern okay. Wenn der Mieter aber widerspricht, ist es immer noch nicht eindeutig.

Der Dachverband von Haus & Grund rät Vermietern daher, den Namen zu entfernen, wenn Mieter dies ausdrücklich fordern. In der Praxis allerdings wird er das wohl kaum tun, glaubt Tim Treude, Geschäftsführer des für Lüdenscheid zuständigen Landesverbands Westfalen, schließlich könnte relevante Post dann nicht mehr zugestellt werden.

Das bestätigt der für Lüdenscheid zuständige Post-Sprecher Alexander Böhm: „Wir müssen Sendungen zweifelsfrei zustellen und nicht auf Verdacht.“ Wenn am Briefkasten oder an der Klingel nur eine Nummer stehe, gehe der Brief oder das Paket als unzustellbar an den Absender zurück. Bei Allerweltsnamen wie Müller oder Schmidt rät der Post-Sprecher, auch den Vornamen anzubringen – vor allem in großen Mehrfamilienhäusern.

Melderechtlich ist der Name auf dem Klingelschild im Übrigen nicht erforderlich, sagt Stadtsprecherin Marit Schulte. Für Einwohner sei nur die Angabe einer Adresse verpflichtend, nicht aber die genaue Lage der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Allerdings gebe es ohne Namen auf dem Postkasten auch Probleme, behördliche Schreiben – zum Beispiel Bußgeldbescheide – zuzustellen.

Ein Schlupfloch für Temposünder? Mitnichten. Über die bekannte Melde-Adresse wird die Forderung im weiteren Verfahren persönlich vollstreckt. Und das ist in der Regel deutlich teurer.

Stefan Preußner vertritt über die Kanzlei EHP Rechtsanwälte und Notare die Interessen von mehreren tausend Mietern aus Lüdenscheid und Umgebung, die im Deutschen Mieterbund Mark organisiert sind. Fast täglich liegt er mit Vermietern über Kreuz. Im Fall der Klingelschilder aber springt er ihnen bei.

„Das ist Irrsinn. Hier wird wie so häufig in Deutschland ein Süppchen zu heiß gekocht“, so der Rechtsanwalt. Für fast alle Mieter sei es ein schöner Service, dass der Vermieter den Namen anbringt. Wenn nun ein Mieter seinen Namen selbst ausdruckt und anklebt, könnte es sogar eher Probleme geben, so Preußner. Schließlich wäre die Gestaltung im Eingangsbereich dann nicht mehr einheitlich.

Den Vermietern rät er, bei Neuvermietungen über einen Passus im Mietvertrag das Einverständnis zum Anbringen des Namens einzuholen – um ganz sicher zu sein. Bestandsmieter aber sollten gelassen bleiben, so Anwalt Preußner: „Es gibt genügend andere Gründe, sich mit seinem Vermieter zu überwerfen.“