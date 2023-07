Drücker an der Haustür: Lüdenscheider muss sich nun auch noch gegen Anzeige wehren

Von: Olaf Moos

Hans-Ulrich Dillmann muss sich einer Klage vor Gericht erwehren. © Cornelius Popovici

Der Ärger um zweifelhafte Methoden von Mitarbeitern des Telekom-Dienstleisters Ranger hält an. Nun hat einer der „Drücker“ beim Amtsgericht Klage gegen einen Telekom-Kunden erhoben.

Lüdenscheid - Der Lüdenscheider Hans-Ulrich Dillmann, der sich das Auftreten des Ranger-Mitarbeiters in seinem Hausflur an der Werdohler Straße nicht gefallen lassen hat (wir berichteten), soll Schmerzensgeld und Schadensersatz an den „Drücker“ bezahlen.

Blick zurück: Im November vergangenen Jahres schilderte Dillmann den ungebetenen Besuch der Ranger-Truppe. „Unsere Eigentümergemeinschaft ist seit Monaten und in den letzten Wochen nochmals verstärkt einschüchternden Besuchen von Mitarbeitern der Firma Ranger ausgesetzt, die nach eigenen Angaben im Auftrag der Firma Telekom agieren. Das Verhalten der Personen, die anscheinend damit beauftragt sind, sogenannte Endkundenverträge abzuschließen, kann durchaus mit Methoden verglichen werden, die aus dem Agieren sogenannter Drückerfirmen, die Zeitschriften, Heizdecken etc. verkaufen wollen, bekannt sind“, schrieb der Lüdenscheider – und verwies auf ein Schreiben von Bürgermeister Sebastian Wagemeyer.



Demnach sei die Verlegung des Glasfaseranschlusses für die Eigentümergemeinschaft kostenfrei und der Abschluss eines Endkundenvertrags nicht notwendig. Hans-Ulrich Dillmann verwies den Mann vor seiner Wohnungstür des Hauses. „Dann sagte der zu mir, ich könne ihm gar nichts und begann, mich mit seinem Handy zu filmen.“ Er habe nach dem Handy des Mannes gegriffen, um die Optik zu verdecken, und daraus sei ein kurzes Gerangel entstanden, berichtet der Lüdenscheider im Gespräch mit unserer Redaktion.



Mit den Konsequenzen aus der unangenehmen Begegnung hatte Hans-Ulrich Dillmann nicht gerechnet. Der „Drücker“ sei ins Krankenhaus gefahren, um sich „schwere Verletzungen“ attestieren zu lassen, so der Telekom-Kunde. Außerdem behaupte der Ranger-Mann, dass sein Handy bei der Gegenwehr des Anwohners zu Bruch gegangen sei – und erhob Zivilklage.



Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen 94C 288/22 beim Amtsgericht Lüdenscheid anhängig. Hans-Ulrich Dillmann hat einen Rechtsanwalt mit der Vertretung seiner Interessen beauftragt, um sich gegen die Klage zu wehren. Ob und wann es zu einem öffentlichen Prozess kommen wird, ist derzeit noch offen.