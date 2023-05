Unternehmen will Flughafen in Lüdenscheid ansiedeln – für Drohnen

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Laut Holger Moeser von der Wirtschaftsförderung der Stadt Lüdenscheid geht es mit der Vermarktung der Rosmartflächen trotz Krisen und Konjunkturtief weiter voran. © Popovici

Ein visionäres und in Europa wohl bislang einzigartiges Projekt soll auf Rosmart Realität werden - auf bis zu 4000 Quadratmetern.

Lüdenscheid – Im Gewerbepark Rosmart könnten in naher Zukunft Transportdrohnen auf einem eigenen „Flughafen“ abheben und landen.

An der Rosmarter Allee ist laut Holger Moeser vom Fachdienst Wirtschaftsförderung der Stadt Lüdenscheid eine große Fläche für den künftigen Airport und das Kontrollzentrum des Drohnen-Logistik-Service der KL-Group / Koerschulte + Werkverein reserviert.

Am Donnerstag informierte Holger Moeser den Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung der Stadt Lüdenscheid über den derzeitigen Vermarktungsstand in Sachen Gewerbepark Rosmart.

Letzte Genehmigungen werden eingeholt

Weit fortgeschritten seien dabei derzeit die Pläne der Firma Koerschulte sich mit dem in Deutschland ersten Luft-Bahnhof für einen Drohnen-Lieferservice auf Rosmart anzusiedeln. Auf 3000 bis 4000 Quadratmetern Fläche im Bereich hinter der Elbik Stanztechnik GmbH an der Rosmarter Allee könnte das Koerschulte-Projekt umgesetzt werden.

„Das Ganze kann man sich in etwa so vorstellen, wie man es von den Nasa-Raumflughäfen her kennt bei Raketenstarts: Von einem eigenen Kontrollzentrum des Hafens werden die Drohnen gesteuert und überwacht“, erklärt Holger Moeser. Seinem Kenntnisstand nach sei man mit den Vorplanungen bei Koerschulte schon extrem weit fortgeschritten: „Die Firma Koerschulte ist derzeit dabei, die letzten Genehmigungen für das Projekt vom Luftfahrtbundesamt einzuholen.“ Seitens der Geschäftsführung der MGR GmbH sei man stolz darauf, dass das innovative Koerschulte-Projekt in der Region umgesetzt werde, nicht etwa in Berlin oder an anderen Standorten in Deutschland.

Noch nicht spruchreif, aber dennoch erfreulich fortgeschritten seien ebenso die Gespräche bei der Vermarktung zweier weiterer Flächen im Gewerbepark. Gut voran in den Verhandlung sei man bei einer nicht näher benannten Gewerbefläche schon gekommen. Bei der Vermarktung einer anderen gebe es einen Interessenten.

A45-Sperrung hemmt Interesse an Ansiedlungen nicht

Wie Holger Moeser betont, habe weder die Corona-Pandemie, noch die Situation um die Rahmedetalbrücke das Interesse der Unternehmen, sich am Standort anzusiedeln, gehemmt. „Unternehmen, die in Rosmart investieren wollen, planen auf lange Sicht. Da spielen aktuelle Krisen weniger eine Rolle“, so Moeser.