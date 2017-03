Drogenprozess: 51-Jähriger aus Lüdenscheid gibt Cannabis-Transport zu

Lüdenscheid - Das Geständnis des 51-jährigen Lüdenscheiders war kurz und bündig: Rechtsanwalt Andreas Trode erklärte im Namen seines Mandanten, „dass der Tatvorwurf so richtig ist“. Weitere Ergänzungen oder gar eine umfassende Aufklärung über den Bestimmungsort von 191 Kilogramm Cannabis-Produkten gab es nicht.

Das Geständnis war das Ergebnis einer Verständigung zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und dem Angeklagten, die vor der gestrigen Sitzung noch einmal erneuert worden war. Im Gegenzug für das Geständnis sicherte die 4. große Strafkammer dem Angeklagten einen Strafrahmen zwischen sechseinhalb und sieben Jahren zu.

Dieses Strafmaß kann nur dann überschritten werden, wenn sich ganz neue oder bisher übersehene Gesichtspunkte im weiteren Verlauf des Prozesses ergeben. Aufgrund des Geständnisses stellte die Kammer das Heroin-Verfahren gegen den 51-Jährigen vorläufig ein. Die Richter hatten die Beweislage in diesem ersten der beiden Anklagepunkte in einer vorläufigen Bewertung als nicht ausreichend für eine Verurteilung angesehen.

Damit gilt der 46-jährige Angeklagte als einziger Beteiligter an dem Transport von 119 Kilogramm Heroin, der in Kasachstan gestoppt worden war. Ermittler des Bundeskriminalamtes (BKA) schilderten gestern, wie die beiden Fahrer des Lasters von Baku in Aserbaidschan mit einer Fähre über das Kaspische Meer nach Aktau in Kasachstan fuhren. Dort bekamen sie Wind von der geplanten Durchsuchung des Lasters durch die kasachischen Zollbehörden. Den absehbaren Verlust der Drogen und des Lasters nahmen sie nach einer längeren Diskussion in Kauf, um zu fliehen.

„Die beiden haben den LKW zurückgelassen und sind zum Flughafen gefahren“, erklärte eine BKA-Beamtin. „Sie wollten nicht bleiben. Es war ihnen zu riskant.“ Dieser Hinweis klärte, warum der 46-jährige Angeklagte nach diesem gescheiterten Heroin-Transport am 17. September 2015 Ende Februar 2016 im Auftrag des Lüdenscheider Angeklagten die Cannabis-Produkte aus den Niederlanden nach Süddeutschland fahren konnte. In Kasachstan war nur der Laster verhaftet worden.

