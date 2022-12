DRK Lüdenscheid stellt sein Impfangebot ein

Von: Fabian Paffendorf

Bisher wurden Impfstoffe sowie Materialkosten durch Gelder des Landes finanziert, diese Mittel wurden nun gestrichen. © dpa / Marijan Murat

Nach dem Märkischen Kreis stellt nun auch das DRK in Lüdenscheid sein Corona-Impfangebot ein. Die gesunkene Nachfrage und das Ende der Landesförderung des Angebots sind die Gründe dafür.

Lüdenscheid – Das Impfzentrum des DRK an der Brombergerstraße ist am heutigen Samstag zwischen 12 und 14 Uhr vorerst letztmalig geöffnet. Aufgrund des Erlasses des Landes Nordrhein-Westfalen vom 9. November sei eine weitere finanzielle Förderung des bisherigen Angebotes nicht mehr gegeben, wie DRK-Impfzentrum-Leiter Kazim Coskun auf LN-Anfrage erklärt. Bisher wurden Impfstoffe sowie Materialkosten durch Gelder des Landes finanziert, diese Mittel wurden nun gestrichen. Denn das Land NRW geht derzeitig davon aus, dass die Regelstrukturen der Ärzte- und Apothekerschaft den Bedarf an Impfungen ab dem 1. Januar 2023 ohne zusätzliche staatliche Angebote abdecken können.

Aber auch die Anzahl derer, die das Impfangebot in der jüngsten Zeit in Anspruch nahmen, sei laut Kazim Coskun merklich zurückgegangen. „Zuletzt waren es zwischen 20 und 30 Menschen, die wir in dem angebotenen Zeitfenster von zwei Stunden noch geimpft hatten. In den Hochzeiten waren es dagegen noch bis zu 80 Impflingen in selber Zeit“, erklärt Coskun. Nach und nach habe man im Laufe diesen Jahres die Öffnungszeiten sowie die personelle Aufstellung im DRK-Impfzentrum der Nachfrage entsprechend angepasst.



Wurde anfangs noch an sieben Tagen in der Woche bis zu zehn Stunden täglich geimpft, so reduzierte man die Öffnungszeiten nun auf den anfragestärksten Tag, den Samstag, und war nur noch zwei Stunden am Tag im Einsatz. „Angefangen hatten wir noch mit zwei Ärzten und bis zu acht Mitarbeitern an jedem Tag. Zuletzt waren inklusive Arzt noch bis zu vier Leute mit im Team“, sagt der Impfzentrum-Leiter. Das Aus für das Impfzentrum bedeute allerdings nicht, dass man das Angebot nicht wieder aufnehmen könne, wenn Bedarf bestehe. „Die Infrastruktur steht und sollte die Notwendigkeit bestehen, könnten wir den Betrieb wieder aufnehmen“, sagt Coskun.