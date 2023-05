„Alles. Und Suppe“: Hilfe für Obdachlose kommt an, ist aber nötiger denn je

Von: Jan Schmitz

Teilen

Mit einem Grillnachmittag ließen die Ehrenamtlichen der Lüdenscheider Hilfsaktion „Alles. Und Suppe“ die Wintersaison ausklingen. Die Mitglieder des Hegerings spendierten die Würstchen. © Stefan Hesse

Mit einem Abschlussgrillen bedankten sich die Organisatoren von „Alles. Und Suppe“ jetzt bei den rund 30 ehrenamtlichen Helfern. Deren Engagement ist aktuell mehr gefragt denn je.

Lüdenscheid – Die Lüdenscheider Hilfsaktion „Alles. Und Suppe“ unterstützt Obdach- und Wohnungslose in Lüdenscheid in der kalten Jahreszeit. Im Kulturzentrum AJZ wird dann eine „Wärmestube“ eingerichtet, es gibt ein warmes Essen, etwas zu trinken und die Möglichkeit zum Austausch sowie das Wahrnehmen von Hilfsangeboten. Ende April endete die bereits dritte Wintersaison. Mit einem Abschlussgrillen bedankten sich die Organisatoren bei den rund 30 Ehrenamtlichen.

Zwischen November und April war das AJZ an vier Tagen die Woche für Obdachlose geöffnet. Insgesamt 312 Wärmestunden kamen so zusammen. „Wir hatten bis zu 60 Gäste täglich, die das Angebot in Anspruch genommen haben“, berichtet Mara Tomaszik, Projektleiterin der Caritas. „Bei den Gästen konnten wir feststellen, dass auch neue Gesichter dabei waren.

Dies hat sowohl den Hintergrund, dass sich das Angebot weiter herumgesprochen hat, aber auch, dass immer mehr Personen aufgrund der gestiegenen Kosten in allen Bereichen des Lebens auf das Angebot angewiesen sind.“

Lüdenscheider Gastronomen leisten Unterstützung

Das Projekt Alles. Und Suppe ist vollständig spendenfinanziert. Beteiligt sind die Hardcore Help Foundation, Willi & Söhne, AJZ, Glücksbringer, Lüdenscheider Tafel, Stadt Lüdenscheid und der Caritasverband für das Kreisdekanat Altena-Lüdenscheid. Die warmen Mahlzeiten für die Obdachlosen wurden von mehreren Gastronomen zubereitet – von der Altdeutschen Bierstube, Nannis Kirchhahn, Fleischerei Geier, Festzentrum Hohe Steinert und vom Restaurant Heerwiese. Außerdem konnten regelmäßig Lebensmittelspenden von der Landbäckerei Sommer, der Tafel Lüdenscheid und Foodsharing verteilt werden.

Der Obdachlosenfreundeskreis (OFK) übernahm dabei die Logistik und brachte unter anderem die Spenden von den Gastronomen zum AJZ. Zum Abschlussgrillen eingeladen waren die Akteure und Unterstützer von „Alles. Und Suppe“, die Gäste und die Ehrenamtlichen. Mitglieder des Hegerings Lüdenscheid standen am Grill und spendeten auch die Würstchen.

Aktion im Sommer anstatt einer Sommerpause

Ein Dank richtete Projektleiterin Mara Tomaszik aber auch an alle Lüdenscheider: „Wir sind wirklich sehr dankbar für all die tolle Unterstützung, die wir auch in diesem Winter wieder erfahren durften. Nur durch die Spendenbereitschaft der Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheider und das tolle ehrenamtliche Engagement ist dieses Projekt überhaupt erst möglich. Ein großes Dankeschön geht natürlich auch an Rene Pajer von der Hardcore Help Foundation, der uns die Räumlichkeiten des AJZ zur Verfügung stellt“, sagt Tomaszik.

Eine Sommerpause gibt es bei „Alles. Und Suppe“ übrigens nicht. In der warmen Jahreszeit sind die Ehrenamtlichen immer mittwochs von 16 bis 19 Uhr für die Obdachlosen da. Im November geht es dann in den vierten „Alles.-Und Suppe“-Winter. Tomaszik: „Wir freuen uns sehr, dass wir auch in Zukunft für unsere Gäste da sein können.“