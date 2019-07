Dringende Warnung der Polizei im MK: "Auto ist kein Tresor!"

Lüdenscheid – Ein Vorfall in Lüdenscheid veranlasst die heimische Polizei zu einer dringenden Warnung: Autofahrern sollte bewusst sein, dass ein Auto kein Tresor ist.

Unbekannte Diebe brachen am gestrigen Montag in der Zeit von 18.40 bis 19.35 Uhr einen grünen Nissan Micra auf, der an der Bahnhofsallee abgestellt war. Sie entwendeten eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche. Es entstand Sachschaden.

Die Polizei weist darauf hin, dass keine Wertgegenstände im Auto liegen sollten. „Bieten Sie Dieben keine optischen Anreize. Ein Auto ist kein Tresor. Die Diebe kennen jedes Versteck“, warnt die Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 90990 entgegen.