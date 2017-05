Marathon durch die Altstadt

Lüdenscheid - Die zweite Auflage des Lüdenscheider Fotomarathons für Kinder und Jugendliche findet in der Woche nach Pfingsten statt. Am Freitag, 9. Juni, geht’s an der Stadtbücherei los. Der reine Wettbewerb dauert drei Stunden. Dies haben Veranstalter und Jury vor einem Arbeitstreffen im Rahmen eines Gesprächs angekündigt. Eine Kooperation von Stadtbücherei, Jugendkulturbüro und Kunstpädagogin Christina Appelt lässt den Fotomarathon aufleben und beabsichtigt, ihn in Zukunft im Zweijahresrhythmus stattfinden zu lassen.

Mitmachen kann beim Kinder- und Jugend-Fotomarathon jeder, der eine Kamera oder ein Handy mit Fotofunktion hat. Was in Berlin zwölf Stunden lang dauert, ist in Lüdenscheid für drei Stunden angesetzt. Beim Fotomarathon für Kinder und Jugendliche wird den Wettbewerbern am Start eine Liste mit sechs Themen an die Hand geben. Diese Themen müssen der Reihe nach fotografisch individuell gelöst werden. Vor Ablauf der drei Stunden müssen sich die Teilnehmer an Start und Ziel in der Stadtbücherei eingefunden und ihr Arbeiten dort übermittelt haben. Es wird dann einige Zeit verstreichen, in der die Jury das Material sichten und werten muss. Darüber hinaus hat sie die besten Bilder für eine Ausstellung mit etwa zwanzig bis dreißig großformatigen Bildern des Fotomarathons vorzubereiten.

Neu ist eine Aufteilung in zwei Gruppen. Gewertet werden in der einen Gruppe Kinder von zwölf bis 14 Jahren, und in der zweiten Wertungsgruppe werden die 15 bis 17 Jahre alten Jugendlichen im Wettbewerb gegeneinander antreten.

Die Sieger des Fotomarathons werden am 5. Juli ab 19 Uhr im Bürgerforum im Rahmen von „Freiräume für dich“ ausgezeichnet. An diesem Tag kann auch vorab die Fotoausstellung in der Stadtbücherei in Augenschein genommen werden. In die Jury berufen wurden von den Veranstaltern der 19 Jahre alte Hobbyfotograf Lukas Jung, der ein Faible für Schwarz-Weiß-Fotografie hat, Benedikt Czylwik (18), der derzeit bei Kult-Städte ein freiwilliges soziales Jahr absolviert, und der freiberufliche Fotograf Cédric Nougrigat. Viertes Jurymitglied ist Marie Schrader (18) vom Stadtjugendring.

Die Vorbereitungen für den Fotomarathon müssen jetzt Dagmar Plümer (Stadtbücherei), Jutta Wilksen (Jugendkulturbüro), und Christina Appelt vorantreiben. Veranstaltungshinweise sind unter „stadtrauschen“ bei Facebook und Instagramm zu finden. - usc