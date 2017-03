Dreister Handydiebstahl und zwei Einbrüche

Lüdenscheid - Ein dreister Diebstahl mitten in der Stadt, ein Einbruch in eine Sporthalle und nach einem Kellereinbruch verschwundene Alufelgen beschäftigen die Polizei. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden.

Am Sonntag ging eine 25-Jährige telefonierend über den Rathausplatz. Als sie das Telefonat beendete und das Handy in die Tasche stecken wollte, „kam ein Junge angelaufen und schnappte sich das Handy“.

Der Täter flüchtete dann in unbekannte Richtung, heißt es im Polizeibericht. Er wird wie folgt beschrieben: 14 bis 15 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schwarze Jacke mit Kapuze. Wer den Vorfall beobachtet hat und Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02351/90990 mit der Polizei in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Turnhalle an der Gustavstraße

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Turnhalle an der Gustavstraße eingebrochen. Sie beschädigten dazu eine Fensterscheibe an der Herrentoilette. „Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden“, heißt es im Polizeibericht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 02351/90990 an die Polizei in Lüdenscheid zu wenden.

Felgen nach Kellereinbruch verschwunden

Innerhalb der vergangenen vier Wochen, so meldet es die Polizei, sind bei einem Kellereinbruch an der Ludwigstraße vier schwarze Alufelgen (9,5 x 22 Zoll ) für einen Audi gestohlen worden. Zeugen werden gebeten, sich auch in diesem Fall unter 02351/90990 zu melden. -eB