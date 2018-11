In Anliegerstraße: Luxus-SUV am helllichten Tag gestohlen

Auto stand am Straßenrand

+ © picture-alliance/dpa Einen Luxus-SUV der Marke BMW entwedneten © picture-alliance/dpa

Lüdenscheid - Am helllichten Tag wurde in einer Anliegerstraße in Lüdenscheid ein Luxus-SUV der Marke BMW entwendet. Die Polizei hofft, dass jemand das Auto gesehen hat.