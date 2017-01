„Affentheater“ im Kulturhaus

Lüdenscheid - „Boh, glaubse“ – wenn es darum geht, den Ruhrgebiets-Dialekt auf die Bühnen der Republik zu bringen, dann kann sich kaum jemand so sehr auf die eigene Schulter klopfen wie Uwe Lyko alias Herbert Knebel.

Der mittlerweile 62-jährige Comedian und seine Band, das „Affentheater“ mit Ernst Pichl (bürgerlich Martin Breuer, Bass), Ozzy Ostermann (Georg Göbel-Jakobi, Gitarre) und Detlef Hinze, Schlagzeug, präsentieren ihr zwölftes Programm „Männer ohne Nerven“ an gleich zwei Abenden im Kulturhaus. Gespielt wird nächste Woche Mittwoch und Donnerstag, jeweils ab 20 Uhr im Kulturhaus. Einlass ist ab 19 Uhr.

Dicke Hornbrille, Helmut-Schmidt-Mütze, Hochwasserhose und immer einen Spruch auf den Lippen, so kommt Herbert Knebel daher. Dabei versteht er es, seine Sprüche gekonnt mit Musik zu verbinden. Das Publikum erwartet ein kurzweiliger Abend zwischen Gustl, Herbert, dem leicht depressiven, vergesslichen und dann doch wieder hochintelligenten „Trainer“ am Schlagzeug, mit Charmebolzen und Möchtegern-Macho Ozzy an der Gitarre und dem coolen Ernst an der Bass-Gitarre.

Beide Veranstaltungen im Kulturhaus sind ausverkauft. In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter verlosen wir allerdings am Samstag (21. Januar) insgesamt sechsmal zwei Eintrittskarten für das „Affentheater“. Wer bei der Verlosung mitmachen möchte, sollte kurz angeben, ob ihm der Mittwoch oder der Donnerstag lieber ist. Wie man gegebenenfalls in der Genuss des Nulltarifs kommt, steht im Infokasten. Die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt.

Männer ohne Nerven- Gewinnspiel

Teilnahme über die Gewinnhotline: Wählen Sie die Nummer 0137822701142 (50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz. Abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz möglich) und hinterlassen Sie das Stichwort NERVEN, Name, Adresse, Telefonnummer auf dem Band entsprechend der Anweisungen der automatischen Bandansage.

Teilnahme via SMS: Schreiben Sie eine SMS an 52020 (50 Cent/SMS) mit folgenden Angaben: MZV WIN NERVEN, Stichwort NERVEN, Name, Adresse