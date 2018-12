Drei Verletzte an A45 zurückgelassen: Zeuge verfolgt Flüchtenden und wird zum Helden

Lüdenscheid - Er verursachte einen schweren Unfall, ließ drei Verletzte zurück und flüchtete in seinem schwer beschädigten Fahrzeug. Die Rechnung hatte er ohne einen mutigen Zeugen gemacht.

Drei verletzte Personen und ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls in der Nacht zum Samstag auf der Brunscheider Straße.

Gegen 3 Uhr hatte ein Auto an der Ampel in Höhe der Autobahnanschlussstelle der A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt bei Rot angehalten. Dahinter war ein weiteres Fahrzeug in Richtung Lüdenscheid unterwegs.

Unfallfahrer setzt zurück und flüchtet

Dessen Fahrer bemerkte den stehenden Wagen zu spät und fuhr auf. Anstatt sich um die Regelung des Unfalls zu kümmern, setzte der Fahrer zurück und fuhr weiter, obwohl ein erheblicher Schaden entstanden war. Zudem wurden drei Insassen des vorderen Fahrzeugs bei dem Aufprall verletzt.

Ein Zeuge in einem dritten Wagen folgte allerdings dem Verursacher, merkte sich dessen Kennzeichen und informierte die Polizei.

Durchsuchungsbefehl beantragt

An der Adresse des Halters durchsuchten Beamte mit einem Durchsuchungsbefehl die Wohnung und fanden dort den Halter und mutmaßlichen Fahrer des Wagens.

Da dieser augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet.