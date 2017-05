Drei Tage Party rund um Gaststätte Dahlmann

Lüdenscheid - Das sommerliche Wetter am Wochenende sorgte dafür, dass wohl jeder sich gerne im Freien aufhielt – davon profitierte auch das dreitägige Straßenfest rund um die Gaststätte Dahlmann.

Vor allem zum Auftakt an Himmelfahrt und am Samstag freute sich das Team über viele Gäste, vor allem an den Abenden. Die Alternative, bei schlechtem Wetter drinnen in der Gaststätte beziehungsweise im Saal zu feiern, war daher überhaupt kein Thema.

Seit einigen Jahren gehört das Fest in den Terminplan der Gaststätte – das bewährte sich auch an diesem Wochenende wieder, nicht zuletzt wegen des guten Wetters. Tagsüber war es am Samstag schon fast zu heiß, aber am Abend kamen Hochsommer-Gefühle auf, als es bis in die Nacht hinein angenehm warm blieb. Die für den späten Abend angesetzte Fortsetzung des Konzertes des Duos Breddermann im Saal fiel kurzerhand aus. Dafür spielten Christian Breddermann und Erkan Besirlioglu länger unter freiem Himmel. Das Programm der beiden Musiker hatte viele ihrer Fans zur Party an der Grabenstraße gelockt. Die bunte Mischung aus englischen und deutschen Klassikern und aktuellen Songs kam gut an und regte immer wieder auch zum Mitsingen an. Wer lieber mehr plaudern wollte, blieb einfach im oberen Bereich des Festgeländes. Vergleichsweise geringe Resonanz fand angesichts des Wetters und der Public-Viewing-Veranstaltung auf dem Sternplatz auch die Übertragung des DFB-Pokal-Finales, die für die Fußballfans am Samstagabend im Saal angeboten wurde.



Bilder sehen Sie hier:

Dreitägiges Fest rund um Dahlmann Zur Fotostrecke

Der Freitag war insgesamt der ruhigste Tag des Straßenfestes – aber das wunderte die Veranstalter nicht, denn, wer am Donnerstag schon ausgiebig mitgefeiert hatte, wollte sicher einen Tag mal aussetzen, meinte Jürgen Wigginghaus vom Dahlmann-Team.



Auf der Bühne präsentierte Robin Stone, der inzwischen ein Stammgast bei Dahlmann ist, seine Musik, die vor allem aus beliebten Songs der Rock- und Pop-Geschichte besteht.



Mit im Boot war bei der Bewirtung des Straßenfestes das Team des gegenüberliegenden Cafés Soho, das unter anderem Souvlakis für die Besucher grillt – auch Stammgäste des Cafés zählten zu den Besuchern an der Grabenstraße.