Drei Stimmen waren ausschlaggebend: So soll die ehemalige Friedensschule in Lüdenscheid heißen

Eltern-Votum entscheidet

Die Grundschule an der Freiherr-vom-Stein-Straße 50 heißt ab dem Schuljahr 2020/2021 Ida-Gerhardi-Schule. Das Ergab eine Abstimmung bei dessen Auszählung auch Bürgermeister Sebastian Wagemeyer (rechts) vor Ort war.

Nach langen Hin und Her steht er nun fest: Der Name der ehemaligen Friedensschule an der Freiherr-vom-Stein-Straße.