Drei Sorten "Game-of-Thrones-Collection", nie Cola: Whiskey-Tasting in Lüdenscheid

Whiskey-Tasting in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Wie schmeckt wohl Whiskey aus der „Game of Thrones-Collection“? Spiritousen-Experten und solche, die es werden wollen, konnten beim Whiskey-Tasting in Lüdenscheid kosten.

Für die einen ist es nur Alkohol, aber für die 44 Teilnehmer des Whisky-Tasting in Eichelhardts Weinkontor ist das „Gold der Schotten“ ein wahrer Schatz. Eine feine Kollektion aus sechs limitierten Highlandern und kraftvollen, rauchigen Island Malts haben Jutta und Thomas Beger für diesen Abend zur Verkostung ausgesucht und damit bei ihren Gästen voll ins Schwarze getroffen.

Whisky erfreut sich einer immer größer werdenden Beliebtheit. Bis zu siebenmal im Jahr wird im Weinkontor zum „Tasting“ eingeladen. Die Veranstaltungen sind immer ausgebucht. Thomas Beger wurde bereits mit dem Whisky-Virus infiziert, als er 22 Jahre alt war: „Damals hat mir ein Bekannter einen Single Malt angeboten“, erinnert er sich an den Beginn seiner Affinität. Der gebürtige Hamburger zog dann nach Lüdenscheid zu seiner Frau Jutta, die in der vierten Generation Eichelhardts Weinkontor übernommen hatte, und brachte das damals noch seltene „Schottengold“ mit.

Was damals noch eine Rarität war, ist heute bereits in jedem Discounter zu bekommen. Trotzdem gibt es beim Whisky noch einige Schätze, für die von Kennern stattliche Summen bezahlt werden. „In Asien wurde eine Flasche für rund eine Million Pfund versteigert“, weiß der Whisky-Experte. Diese Summe wurde aber nicht unbedingt erzielt, weil der edle Tropfen so viel besser als anderer Whisky ist, sondern einfach nur seltener.

Für einige Sorten muss man als Whiskyliebhaber schon recht tief in die Tasche greifen. Beger: „Eine Flasche aus der Schottischen Destillerie Port Ellen auf der Insel Islay kostet durchschnittlich 1.500 Pfund – also etwa 1.700 Euro“. Eine stolze Summe, die unterstreicht, dass es wahren Whisky-Kennern eher um den Genuss geht, als um die Wirkung. Die Frage, ob Whisky, wie oft üblich, mit Cola vermischt werden darf, wird von dem Fachmann jedoch ganz diplomatisch beantwortet: „Das ist natürlich Geschmacksache. Wer das mag, darf das auch so trinken. Es wäre allerdings ein Jammer, ein Destillat, das 18 Jahre lang gereift ist, mit Cola zu mixen“.

Die Besucher des Tastings werden bereits von einem rauchig-süßen Duft begrüßt, der aus den Probiergläsern zieht und sich im gesamten Raum verteilte. Nicht nur ein 18 Jahre alter „Breaval“, der für rund 100 Euro zu erwerben ist, kann probiert werden, es sind auch drei Sorten aus der „Game of Thrones-Collection“ dabei. Wer schon immer mal einen edlen Whisky aus dem Hause Lannister, Graufreud oder der Nachtwache versuchen wollte, hat nun die Gelegenheit dazu. „Der Whisky hat natürlich nicht viel mit der Serie zu tun, sondern wurde nur aus Marketinggründen so benannt“, erklärte Thomas Beger. „Ich habe ihn ausgesucht, weil es ein guter, interessanter Whisky ist“.

Zu jedem angebotenen Whisky gibt der Gastgeber ausführliche Hintergrundinformationen, weist auf Besonderheiten in der Herstellung hin und verrät interessante Details zum Herkunftsort. Zwischen den Proben werden Wasser und Brot gereicht, um die Geschmacksnerven wieder fit für die „nächste Runde“ zu machen. Im Anschluss an die Verkostung gibt es dann ein Bier und einen Teller Linsen-Lamm-Eintopf – passend zur schottischen Küche.

Im Regal von Eichelhardts Weinkontor findet sich übrigens auch ein Whisky, der exklusiv für das Lüdenscheider Fachgeschäft hergestellt wird: Der Whisky wird in der Kilchoman-Destillerie hergestellt und hauptsächlich in ehemaligen Bourbon-Fässern und anschließend in Cherry-Fässern gelagert.

Das nächste Whisky-Tasting findet am 24. Mai im Weinkontor statt.