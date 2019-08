Drei Lüdenscheider, ein alter Benz und ihre Tour über den Balkan

Die Pothole Rodeo Challenge

+ © Jakob Salzmann Aus dem alten Mercedes ist in aufwendiger Arbeit ein schmuckes Rallyefahrzeug geworden. Die Vorfreude auf die Fahrt ist bei Marvin Urban, Felix Wortmann und Fabian Fache (von links) groß. © Jakob Salzmann

Lüdenscheid – Das Abenteuer kann beginnen: In wochenlanger Arbeit haben die drei jungen Lüdenscheider Marvin Urban, Fabian Fache und Felix Wortmann ihr 21 Jahre altes Rallye-Fahrzeug, mit dem sie in Kürze an der „Pothole Rodeo Challenge – Balkan Express durch Osteuropa“ teilnehmen wollen, in ein wahres Schmuckstück verwandelt.