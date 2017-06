Rauschgift-Hund findet Cannabis

Lüdenscheid - Drei Jugendliche kamen Zeugen verdächtig vor, die riefen daher die Polizei.

Verdächtige Personen im Brighouse-Park am Sauerfeld – diese Meldung haben Zeugen am Freitagnachmittag an die Polizei weitergegeben.

Beim Eintreffen der Beamten flüchteten drei Menschen zu Fuß in Richtung Hohfuhrstraße. Alle Unbekannten konnten eingeholt und in Gewahrsam genommen werden.

Anschließend durchsuchten die Polizisten die Personen und fanden Betäubunsgmittel.

Daraufhin wurden der Park mit einem Rauschgift-Diensthund abgesucht, dabei wurde Cannabis sichergestellt. Gegen die drei 16-jährigen Jugendlichen aus Lüdenscheid und Halver wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes ermittelt.