Nach drei Jahren in Deutschland: Marokkanerin macht sich selbstständig

Von: Thilo Kortmann

Mina Nait-Lhaj stammt aus Marokko und hat nun an der Hochstraße 83 Jana Beauty Cosmetics neu eröffnet. Ihr Spezialgebiet ist die Gesichtsbehandlung. © Kortmann, Thilo

Ihr Spitzname ist Jana. Eigentlich heißt sie Mina Nait-Lhaj und stammt aus Marokko. Seit drei Jahren lebt sie in Deutschland, nun hat die 42-Jährige sich in die Selbstständigkeit gewagt.

An der Hochstraße 83 hat die Lüdenscheiderin Jana Beauty Cosmetics neu eröffnet. Ihr Spezialgebiet ist die Gesichtsbehandlung. Aber auch Anti-Aging, Wellnessmassage, Pediküre, Maniküre oder Haarentfernung bietet sie an. Dabei verwendet die Kosmetikerin hochwertige Kosmetikprodukte von Klapp. Im Wellnesshotel in Oberstdorf hat sie gearbeitet, in Gießen die Ausbildung zur Fachkosmetikerin absolviert. In ihrem neuen Salon beginnt Jana montags bis freitags ab 8 Uhr. Termine können unter 01 74 /4 02 78 08 vereinbart werden. Auch spontane Besuche sind möglich.