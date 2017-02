Drei Fälle von Exhibitionismus in der Innenstadt

Lüdenscheid - Die Polizei Lüdenscheid fahndet nach einem Exhibitionisten, der dreimal innerhalb einer Woche Personen belästigt hat.

In Lüdenscheid wurden nach Polizeiangaben seit dem 26. Januar drei Fälle von Exhibitionismus im Bereich der Innenstadt angezeigt. Der Täter verweilt länger an einer Stelle und wartet die passende Situation ab, um sich den Geschädigten in schamverletzender Weise zu zeigen.

Am Donnerstag, 26. Januar, geschah dies gegen 6.40 Uhr am Inselhaus an der Wilhelmstraße, am Montag, 30. Januar, um 15.40 Uhr, an der Jockuschstraße nähe Einmündung Paulinenstraße und am Donnerstag, 2. Februar, um 16.10 Uhr im Brighouse Park, und zwar im Bereich hinter dem Spielplatz zur Paulinenstraße.

Der Täter ist etwa 1,70 Meter groß, kräftig bis leicht dicklich. Dieser Eindruck könne aber auch an der dicken Jacke liegen, die der Täter getragen hat. Er hat ein breites Gesicht mit einem breiten Kiefer. Er hat eine helle Hautfarbe und ist etwa 15 bis 20 Jahre alt. Er wird übereinstimmend als jugendlich beschrieben.

Bei seinen Taten war er dunkel gekleidet. Er trug eine schwarze Sport-/Jogginghose, eine schwarze dickere kurze Sport- oder Bomberjacke und Sportschuhe. Er trug keine Brille und keinen Bart. Er hat in keinem Fall gesprochen.

Sachdienliche Hinweise zu den Taten und den Täter nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) entgegen.