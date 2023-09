Drei Einbahnstraßen für Radfahrer in Lüdenscheid freigegeben

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Hartmann, Stefan

Eine seit Langem geplante Sondersitzung des Bau- und Verkehrsausschusses zum Thema „Förderung des Fahrradverkehrs“ in Lüdenscheid wird erst im nächsten Jahr stattfinden. Trotzdem bleiben die Anliegen der Radfahrer auf der Agenda – unter anderem durch einen Antrag der SPD-Fraktion. Die hatte gefordert, dass Radfahrer auf Einbahnstraßen in beiden Richtungen fahren dürfen – mit Erfolg.

Lüdenscheid - Denn durch eine Gesetzesänderung, erklärte Verkehrsplanerin Nina Niggemann-Schulte am Mittwochabend in der Ausschusssitzung, sei es einfacher geworden, auch diesen Belangen der Pedaleure zu entsprechen. Voraussetzungen: Die Fahrbahn muss mindestens drei Meter breit sein, und die Einmündungsbereiche müssen übersichtlich sein, dann könnten Einbahnstraßen mit Schildern und Piktogrammen für Radler in beiden Richtungen benutzt werden.

Konkret haben die Fachleute im Rathaus auf Wunsch der Sozialdemokraten in der Innenstadt die Eignung dreier Straßen und außerdem eines Fußweges geprüft – nach dem Vorbild der Frankenstraße, die von Radlern bereits in zwei Richtung befahrbar ist. Das Ergebnis der Prüfung lässt hoffen.

Künftig dürfen Radfahrer demnach vom Sauerfeld aus auf die Gartenstraße einfahren. Auch die Philippstraße wird von der Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Hasleystraße für Radler freigegeben. Und das Einbiegen von der Talstraße auf die Straße Im Hasley soll ebenfalls erlaubt werden.



Lediglich der Fußweg von der Hohfuhrstraße, ab Waldorf-Kindergarten am Spielplatz vorbei bis zur Friedrich-Wilhelm-Straße, bleibt für den Fahrradverkehr gesperrt – er ist laut Verwaltung schlicht zu schmal für Begegnungen zwischen Fußgängern und Radfahrern. Erst recht, wenn Nutzer von Rollstühlen oder Kinderwagen dort unterwegs sind.



Damit soll es nach Meinung der SPD-Fraktion längst nicht genug sein. Auf Bitten der Politik werden die Verkehrsplaner nun nach und nach in der ganzen Stadt Einbahnstraßen auf die mögliche Freigabe für Radler in beiden Fahrtrichtungen untersuchen, wie Nina Niggemann-Schulte zusagte. Sind die Fahrbahnen deutlich breiter als drei Meter, kommen auch Schutzstreifen und Radwege in Betracht.