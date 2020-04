Auf der Drehleiter gegen die Corona-Krise: Musiker gibt Konzert in luftiger Höhe

Die Feuerwehr appellierte damit an die Bevölkerung

+ © Görlitzer Udo Heß spielte vor dem Klinikum und auf dem Rathausplatz und schickte von der Drehleiter der Feuerwehr einen musikalischen Ostergruß hinaus. © Görlitzer

Lüdenscheid – Die „Ode an die Freude“ ist die Hymne, mit der Musiker gegen die Corona-Krise anspielen und ein Zeichen für das Miteinander setzen. Karsamstag schloss sich die Lüdenscheider Feuerwehr an - in luftiger Höhe.