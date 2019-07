Dreharbeiten für Kinofilm in Lüdenscheid - diese Filmstars sind dabei

Komparsen gesucht

+ © dpa Paula Beer © dpa

Lüdenscheid – In der kommenden Woche, am Dienstag und Mittwoch, werden in Lüdenscheid Szenen für den neuen Kinofilm „Undine“ von Regisseur Christian Petzold gedreht. Bekannte Schauspieler werden sich in Lüdenscheid sehen lassen.