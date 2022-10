1500 Euro: Der Pop-Doktor holt seinen Preis ab

Von: Jutta Rudewig

Dr. Pop eröffnete mit seiner Musikshow die Lüdenscheider Kleinkunsttage und räumte die Lüsterklemme ab. © Jutta Rudewig

Dr. Pop oder auch Dr. Pop der Erste, wie er sich nach Veröffentlichung seines Buches „Dr. Pops musikalische Sprechstunde“ in Südkorea nennen darf, konnte das Publikum der Kleinkunsttage in Lüdenscheid mit seinem musikalischen Programm „Hitverdächtig“ überzeugen. Am Freitagabend wird ihm die Lüdenscheider Lüsterklemme übergeben.

Lüdenscheid - „Hitverdächtig - die Musik-Comedy-Stand-up-Show“ nennt sich das Programm, das Dr. Pop ab 20.30 Uhr im Kulturhaus zeigen wird. Denn er ist der Arzt fürs Musikalische. Er therapiert mit Musiksamples und faszinierenden Musikfakten und entschlüsselt, mit welcher Musik man eine Party, eine Beziehung und auch ein Leben retten kann.

Das Publikum bekommt verblüffend komische Antworten auf Fragen wie: Warum beißen sich Termiten doppelt so schnell durchs Holz, wenn sie Heavy Metal hören? Wieso sitzen heutzutage an einem Hit zehn Leute am Laptop und nicht mehr einer an der Gitarre?

Dr. Pop feuert Samples vertrauter und neuer Hits der Musikgeschichte ab – aus dem Hiphop, Rock, Pop, Schlager über die Klassik bis hin zum Jazz. Dr. Pop macht hörbar: zu jeder Lebenssituation gibt es den richtigen Hit. Und dass sein Programm auch für Besucherinnen und Besucher der Kleinkunsttage nicht langweilig wird, das hat Dr. Pop dem Kulturhausteam versprochen – denn der nächste Sommer-Hit steht bestimmt schon in den Startlöchern.

An diesem Abend wird die Lüdenscheider Lüsterklemme 2022 – der Kleinkunstpreis der Sparkasse – verliehen. „Wenn ich mal den Tischtennis-Wettbewerb in der Grundschule beiseite lasse, ist das der erste echte Preis, den ich gewonnen habe!“, sagte Dr. Pop, mit Klarnamen Markus Henrik, als ihm Laura Wieczorek (Kulturhaus) per Telefon mitteilte: „Du hast die Lüsterklemme gewonnen!“

Mit einer Durchschnittsnote von 1,4 wählte ihn das Publikum bei den Lüdenscheider Kleinkunsttagen auf das Siegerpodest. Poetry-Slammer Sascha Thamm landete mit der Note 1,5 auf dem zweiten Platz, Dominik Bloh mit 1,7 auf Platz drei vor Nektarios Vlachopoulos und Katalyn Hühnerfeld. „Ich freue mich wirklich riesig“, kommentierte der Gewinner die Nachricht, „ich habe noch Tage später nette Nachrichten von Zuschauern aus Lüdenscheid bekommen, das war echt toll bei Euch!“

Tickets Für die Veranstaltung gibt es noch Karten zu Preisen von 15,50 bis 17,50 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren online im Webshop des Kulturhauses, an der Theaterkasse oder im Reisebüro Kattwinkel. Schüler und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung.