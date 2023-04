Mittelstandsunion Südwestfalen: Heider einstimmig wiedergewählt

Dr. Matthias Heider © Frauke Brenne

Dr. Matthias Heider bleibt Vorsitzender der Mittelstandsunion (MIT) in Südwestfalen. Am Montag wurde der Lüdenscheider Rechtsanwalt und ehemalige Bundestagsabgeordnete in Altena auf der ersten Delegiertenversammlung nach Ende der Corona-Pandemie einstimmig wiedergewählt.

Lüdenscheid - Das teilte die CDU mit. Heider, der auch stellvertretender Bundesvorsitzender der Mittelstandsunion ist, habe sich für das Vertrauen bedankt und auf die großen Herausforderungen hingewiesen, die der deutschen Wirtschaft und dem Mittelstand noch bevorstünden. In seinem Bericht, der bedingt durch die Pandemie mehrere Jahre umfasste, hatte er zuvor Kritik an der Politik der Bundesregierung geübt.

„Betriebe und Unternehmen und auch die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land sind es schon nach fast zwei Jahren Ampel leid“, sagte Dr. Heider. „Krisen, wie der Überfall auf die Ukraine oder die Pandemie, hinterlassen tiefe Spuren in der Wirtschaft. Wir müssen jetzt für unseren sozialen Standard und Wohlstand in Deutschland eintreten. Das ist für die Politik in der Krise der Auftrag Anpassungen vorzunehmen. Der Hinweis aus der Regierung: Hätte man alles schon früher machen können, zieht da aktuell nicht mehr. Jetzt müssen Weichen neu gestellt werden.“

Und weiter forderte er „einen klaren Kurs gegen den sich verschärfenden Arbeitskräftemangel, die fortschreitende Ressourcenknappheit und für die Sicherung der Energieversorgung.“ Erneuerbare Energien seien der richtige Weg, aber in der Krise funktionierende Atomkraftwerke vom Netz gehen zu lassen, sei eine Verknappung, die viele Verbraucher mit höheren Preisen bezahlen müssten.

Infrastruktur und Energie

Bei den weiteren Wahlen wurden Oliver Pöpsel (Soest) als stellvertretender Bezirksvorsitzender und Alessandro Heep (Meinerzhagen) als Geschäftsführer gewählt. Als Beisitzer wurden Bruni Wiemer (Soest), Marco Müller (Siegen), Sandra Schulte (Olpe), Sascha Walenta (Arnsberg) und Stefan Woelk (Iserlohn) gewählt.

Der neugewählte Vorstand wolle sich auf seiner ersten Sitzung mit dem Zustand der Infrastruktur in Südwestfalen und Projekten zur Energieversorgung beschäftigen. „Klar ist, wenn wir den Wirtschaftsstandort Südwestfalen erhalten und ausbauen wollen, müssen wir enorme Anstrengungen unternehmen, um ihn attraktiv zu machen“, sagt Heider.

Die MIT ist die Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU mit rund 24 000 Mitgliedern in Deutschland, rund 400 in Südwestfalen. Seit 2010 führt Heider die MIT Südwestfalen mit den Kreisverbänden Soest, Mark, Hochsauerland, Olpe und Siegen.