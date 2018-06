Lüdenscheid - Schon die Anmoderation, die sich „World-of-Wordcraft“-Macher Marian Heuser im Stadthaussaal nicht nehmen lässt, verspricht einen amüsanten Abend.

Heuser erinnert sich daran, dass der Poetry Slammer und Buchautor Tobi Katze in den Anfängen der unvergleichlichen Slam-Geschichte Lüdenscheids mal als Gast – noch im Dahlmann-Saal – geladen war: „Er kam damals über die Vorrunde nicht hinaus. Und auf dem Klo sprach ihn dann einer an, der sagte: "Damit wirst Du niemals Geld verdienen!“

Nun, Geld verdient der Buchautor mit seinen Worten mittlerweile ohne Frage. In der Stadtbücherei liefert er vor nahezu ausverkauftem Saal eine Show ab, bei der sein Buch „Morgen ist leider auch noch ein Tag“ im Mittelpunkt steht. Der Abend wird zu einem Mix aus dem, was man gemeinhin als Slamtexte kennt und einer Lesung.

Das Intro: Der Besuch beim Hausarzt mit depressiven Beschwerden und die Probleme, mit diesen Beschwerden ernst genommen zu werden – „psychisch krank, weil's für was Richtiges nicht reicht“. Das Aufstehen am Morgen sei ein echtes Problem, sagt Tobi, ganz zu schweigen vom Wechseln der kaputten Glühlampe im Flur. Depressionen seien eine Krankheit für die ganze Familie: „Einen, der's hat, und alle anderen, die's nicht verstehen.“

Mit mehr oder weniger humorvollen Worten nimmt Tobi Katze seine Depressionen aufs Korn, und so mancher Gast im Publikum findet sich in seinen Schilderungen wieder. In den „Diskussionen“ mit dem dringend wegzuräumenden Wäscheberg neben dem Bett, in den Gesprächen mit seinem Therapeuten, in der Missachtung des Krankheitsbildes, das ja nun fern jeglichen sichtbaren Gebrechens sei. „Alkohol und ich sind zwei Freunde, die alles kaputt machen“, stellt der Autor schonungslos ehrlich seine Versuche in den Raum, sich selbst mit Bier in den Griff zu kriegen. Und auch die Erklärung am familiären Kaffeetisch geht gründlich daneben: „Ich bin auch manchmal traurig“, sagt die Mutter, „Ich denk dann an was Schönes“, der Vater. Das Verständnis für die seelische Krankheit bleibt auf der Strecke.

Tobi Katze mischt unter seinen amüsanten Vortrag durchaus jede Menge nachdenklich machende Töne, die Verständnis wecken für das, was der Autor in manchen Phasen seines Lebens durchmacht. Die Zugabe am Ende seiner knapp zweistündigen Lesung mit dem Text „Ist eben so“ integriert er gleich ins Programm: „Man darf über so ein Schicksal kein Witze machen – man muss!“

Die Show des Dortmunder Slammers war ein Baustein auf dem Weg zum NRW-Slam im Kulturhaus am 5. und 6. Oktober.