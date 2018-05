Dortmunder Künstlerin Theresia Weiß zeigt ihre Arbeiten

Die Inspiration aus dem Karneval in Venedig ist in diesen Werken, die Theresia Weiß neben anderen im Kleinen Prinzen zeigt, deutlich zu sehen.

Lüdenscheid - Freude am Experiment weisen die Exponate von Theresia Weiß auf: Die Künstlerin aus Dortmund ist derzeit mit einer Einzelausstellung im Café Kleiner Prinz an der Luisenstraße vertreten.

Gemalt hat die heute 75-jährige Malerin wohl ein Leben lang. Im Alter von 50 Jahren aber hat sie die Malerei so richtig gepackt und sie nahm seitdem an zahlreichen VHS-Kursen teil, besuchte regelmäßig Malakademien, suchte die Nähe und Zusammenarbeit mit Künstlern aus Dortmund und Umgebung.

In ihren Urlauben hat sie zudem meist Sommerakademien oder Ferienkurse absolviert. „Ich male das, was mich interessiert“, gab Theresia Weiß im Gespräch an. So habe sie einmal Venedig „für mich fassen wollen“. Unschwer zu entdecken im Kleinen Prinzen: Das Ergebnis ihrer Beschäftigung mit der Stadt ist eine Verbindung zwischen Karneval, Architektur und Stimmung.

Weiß arbeitet auch mit applikativen gestalterischen Mitteln, setzt unter anderem Sande, Netze und Fäden ein. In ihren Bildern achtet sie auf Farbstimmung, geht malerisch mutig vor, setzt in der Naturmalerei expressive bis abstrahierende Mittel ein.

Für Theresia Weiß ist in der Malerei der Prozess das Wichtigste. „Da ist alles ausgeblendet und ich bin nur konzentriert auf das Malen.“ Beeindruckend sind ihre herbstlichen Bäume im Nebenraum des Cafés.