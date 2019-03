Bahnfahrer aufgepasst: RB 52 fährt an diesem Wochenende anders

Lüdenscheid – An diesem Wochenende kommt es zu Fahrplanänderungen bei der Regionalbahn 52 zwischen Dortmund und Lüdenscheid. Darauf weist die Deutsche Bahn hin.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag von 23.30 Uhr bis 1.15 Uhr und von Sonntagabend um 19.45 Uhr bis Montag um 2 Uhr werden wegen Brückenarbeiten die meisten Züge der Regionalbahn 52 zwischen Dortmund Signal Iduna Park und Hagen Hbf umgeleitet.

Die planmäßigen Zwischenhalte entfallen. Für die meisten umgeleiteten Züge verkehren als Ersatz von/zu den ausfallenden Halten Busse zwischen Dortmund Hbf und Hagen Hbf. Der Bus mit Abfahrt 23.37 Uhr in Dortmund Hbf fährt in der Nacht von Sonntag auf Montag ab Hagen Hbf weiter bis Lüdenscheid.

Die RB 10497 (planmäßige Ankunft 23.55 Uhr in Lüdenscheid) fährt zudem geringfügig früher in Dortmund und verkehrt von Hagen bis Lüdenscheid mit rund 40 Minuten späterer Fahrzeit. Die Bahn weist zudem darauf hin, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den Bahnhöfen liegen. Die Fahrradmitnahme sei in den Bussen nur sehr eingeschränkt möglich.