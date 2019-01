Unfall in den eisglatten Silbergkurven

[Update, 12.04 Uhr] Lüdenscheid/Herscheid - Die Fahrt über den Silberg bleibt weiter eingeschränkt. Wie die Polizei mitteilt, verzögern sich die Aufräumarbeiten nach einem Unfall wegen einer eingefrorenen Kehrmaschine.

Am Morgen hat es gleich zweimal in den eisglatten Silbergkurven zwischen Lüdenscheid und Herscheid gekracht. Um 7.10 Uhr wurde der erste Unfall gemeldet.

Ein Autofahrer geriet - in Richtung Herscheid fahrend - in der ersten Kurve auf spiegelglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem weiteren Pkw zusammen. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Aufräum- und Abschlepparbeiten dauerten bis 8.41 Uhr.

+ © Birgit Hüttebräucker

Kaum war die Fahrbahn wieder frei, krachte es um 9.07 Uhr ein zweites Mal am Silberg. Beim Zusammenstoß eines VW Tiguan mit einem Mazda 6 gab es nach ersten Erkenntnissen der Polizei einen Verletzten.

Die Strecke war in der Folge für mehr als eine Stunde komplett gesperrt. Um 10.32 Uhr teilte die Polizei des Märkischen Kreises per Twitter mit, dass die Bahn Richtung Herscheid wieder frei ist.

Zum Unfallhergang lagen zunächst keine Informationen vor.