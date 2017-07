Viele Facetten im Kultpark

Summer Crowd Stereo kommt am Freitag in der Kultpark.

Lüdenscheid - Jede Menge unterschiedliche Musik steht ins Haus, wenn am Donnerstagabend ab 19 Uhr die ersten Musiker auf der Kultpark-Bühne im Kulturhausgarten auftreten. Headliner ist heute Abend die Queen-Coverband Queen May Rock, deren Musiker jede Menge Erfahrung aus Queen-Projekten wie „MayQueen“ oder „Falco meets Mercury“ mitbringen.

Mit acht Euro an der Abendkasse ist jeder dabei, der die Queen-Klassiker, aber auch die anspruchsvolleren Queen-Hits hören will. „Nicht als ,look a like’-Band konzipiert bringen die fünf Profimusiker mit ihrer individuellen Note und unbändigen Spielfreude die pure Rockenergie wie einst Queen in einer unvergleichlich dynamischen Show auf die Bühne“, sagt Veranstalter Oliver Straub. Karten gibt es an der Abendkasse, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der frühe Konzertbeginn ist der Rücksicht auf die Anwohner rund um den Kultpark geschuldet. Ausweichquartier ist bei regnerischem Wetter der Stock an der Knapper Straße. Dann wird ein Shuttle-Service eingerichtet.

Marie Angerer steht am Freitag für die verhinderte Hannah Stienen auf der Bühne. Die Singer-Songwriterin aus Recklinghausen spielt seit sieben Jahren ihre eigenen Songs im Indie-Pop/Folk Stil und tritt bei jährlich rund 50 Konzerten im Ruhrgebiet auf.

Unter dem Projekt-Namen Junodori präsentiert Filmmischmeisterin Judith Nordbrock ebenfalls am Freitag im Kultpark ihre Musik. Ihre Songs entspringen der Singer-Songwriter-Tradition und verbinden Pop mit Jazz. Zu hören sind Balladen, Chansons, aber auch funk-groovige Stücke. Jeder Song folgt seiner ganz eigenen Stilistik und Geschichte und spiegelt den großen Facettenreichtum der Musikerin wider. Ein wiederkehrendes Thema der Songs ist die Kommunikation zwischen Menschen.

Der Dritte im Bunde ist am Freitag Summer Crowd Stereo, Songwriter, Bartträger und gleichermaßen entrückter Sänger. Seine Songs, so heißt es in der Ankündigung, zielen mitten ins Herz. LoFi-Indie-Acoustic nennt der Hamburger Künstler seine Musik, die pur daherkommt. Summer Crowd Stereo teilte die Bühne mit Bands wie Built to spill, Timesbold oder Sometree genauso wie mit Singer-Songwritern wie Dirk Darmstädter, Richard von der Schulenburg (Die Sterne), Björn Kleinhenz, Thomas Dybdahl oder Emily Jane White. 2016 erschien das brandneue Album „Parallels and Meridians“ auf „couch’n’candle“.

Der Eintritt ist am Freitagabend frei. Einlass ist ab 18 Uhr, die musikalischen Darbietungen beginnen gegen 19 Uhr.