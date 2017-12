Froh über Stelle im Gartencenter Kremer  

Lüdenscheid - Er ist hier gar nicht mehr wegzudenken und hat die volle Unterstützung unserer gesamten Mannschaft. Das passt einfach, weil er auch so motiviert ist“, sagen Monika Martin und Christine Behnke, Teamleiterinnen im Gartencenter Kremer. Die Rede ist von Dominik Franz.

Der 20-jährige ehemalige Förderschüler der Mosaikschule in Kierspe arbeitet seit März dieses Jahres im Gartencenter als Verkaufshelfer in verschiedenen Bereichen, auch in der Außenanlage, wo momentan natürlich der Weihnachtsbaumverkauf im Vordergrund steht.

„Der Kontakt kam schon 2013 zustande“, erinnert sich Sabine Kowalewski, Reha-Beraterin der Agentur für Arbeit. Nach einem Praktikum im Baubetriebshof in Meinerzhagen war dem jungen Mann schnell klar, dass er „etwas draußen machen“ wollte.

In einem Berufsvorbereitungslehrgang eignete er sich schon Fachwissen an und nahm danach von 2015 bis 2017 an der „Unterstützenden Beschäftigung“ bei der inab teil. Ria Berges ist Mitarbeiterin der inab, die im Auftrag der Agentur für Arbeit jungen Menschen einen Weg in eine möglichst dauerhafte Beschäftigung vermittelt.

Es folgte zunächst eine Erprobung in einem Betrieb, der sich auf Pulverbeschichtung spezialisiert hat. „Das war zwar in Ordnung, aber ich wollte doch mehr raus“, erinnert sich Dominik Franz. Zuverlässig und pünktlich war er aber auch da: „Dominiks Sozialverhalten war schon immer sehr gut“, sagen Sabine Kowalewski und Ria Berges.

Als der Kontakt zum Gartencenter hergestellt war, setzte sich Monika Martin erfolgreich für seine Einstellung ein. Nun gehört er zu dem rund 45-köpfigen Team. „Jeder hat eine Chance verdient“, betont sie.

Zum „internationalen Tag für Menschen mit Behinderungen“ am 3. Dezember eine Erfolgsgeschichte: „Man sollte immer an sich glauben. Man muss es nur wollen“, sagt Dominik Franz und geht wieder an die Arbeit.