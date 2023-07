„Doktoranden statt Dealer“: Schwarzkopf legt in Innenstadt-Debatte nach

Von: Thomas Machatzke

Als einladende Einkaufsstraße wird die Wilhelmstraße von manchen Lüdenscheidern nicht mehr wahrgenommen. Das Image hat gelitten. © Cornelius Popovici

Die Diskussion um die Wahl und Abwahl der designierten FH-Rektorin Dr. Ulrike Senger hat inzwischen auch in Lüdenscheid eine andere Diskussion überlagert. Ralf Schwarzkopf, Landtagsabgeordneter und zudem Vorsitzender des Lüdenscheider Stadtverbandes der CDU, hatte diese andere Diskussion angestoßen.

Lüdenscheid – Hat die Fachhochschule eine Zukunft in der Innenstadt, könnte sie prominente Leerstände am Sternplatz sinnvoll mit Leben füllen? Schwarzkopf war mit seiner Idee öffentlich vorgeprescht. Das fanden manche gut, andere nicht.

Gerade von den Sozialdemokraten gab es eine klare Positionierung für ein Verbleiben der FH im Bildungsquartier am Bahnhof.

Schwarzkopf legt nun in der neuesten Ausgabe von „Der Lüdenscheider“, einem Magazin der Christdemokraten, das in Lüdenscheid an alle Haushalte verteilt wird, nach. Und Schwarzkopf tut dies kernig und griff mit einem Slogan, der polarisieren wird: „Doktoranden statt Dealer – das muss doch unser Anspruch für die Innenstadt sein!“, stellt der Landtagsabgeordnete fest und plädiert dafür, mit der Fachhochschule neue Akzente rund um den Sternplatz zu setzen.

„Doktoranden statt Dealer“ – das ist provokant. Schwarzkopfs Parteifreund Jürgen Rüttgers hat vor langer Zeit mal mit dem Slogan „Kinder statt Inder“ punkten wollen, was ihm seinerzeit nicht gut bekommen ist. Es stand der Vorwurf des Populismus im Raum.

Lüdenscheider Innenstadt ist unattraktiv

Schwarzkopf stellt mit dem Slogan die Behauptung auf, dass Dealer stadtprägend sind dieser Tage. Das ist immerhin gewagt. Natürlich kann keine politische Kraft ernsthaft Dealer in der Stadt haben wollen. Die Schwarzkopf‘sche Einschätzung aber zeichnet mithin auch ein Bild von der Lüdenscheider Innenstadt, das ihr für den Augenblick weitere Attraktivität abhandenkommen lassen könnte.

Sei’s drum: Das Zukunftsbild, das der CDU-Abgeordnete zeichnet, ist ein anderes im Parteimagazin: „Wenn wir gestärkt aus dieser Situation herauskommen wollen, müssen wir über Ideen diskutieren, nicht über Fehler. Meine Idee für Lüdenscheid ist die Idee der ‘Neuen Mitte’. Für mich gehört die Fachhochschule, junge Studentinnen und Studenten, in die Mitte der Stadt. Mit kleinen Apartments, mit Sitzungssälen, mit einem Café, einem Workspace – es kann ein Ort des Austauschs und der wissenschaftlichen Begegnung werden. Warum nicht auch das Handwerk mit einbeziehen?“, fragt Schwarzkopf. Das klingt sehr viel sachlicher, konstruktiver.

Schwarzkopf weiter: „Die Stadtentwicklung spielt eine sehr große Rolle. Es wird seit Jahren viel darüber diskutiert und geredet, allerdings hapert es bei der Umsetzung, jedenfalls an wichtigen Stellen in unserer Stadt. Natürlich gibt es Positives wie zum Beispiel die neue moderne Musikschule am Staberg, die Erweiterung der Phänomenta oder die Sanierung des Pflasters in der Alt- und Oberstadt. Das reicht jedoch bei Weitem nicht aus, um unsere Heimatstadt attraktiv zu halten und zu alter Stärke zurück zu führen. Für die Brachen von P&C-Gebäude und Forum in bester Innenstadtlage muss endlich eine nachhaltige Lösung gefunden werden. Diese Leerstände sind unerträglich. Eine Zumutung für das Erscheinungsbild unserer Stadt. Der Bürgermeister kündigt zwar immer mal wieder an, dass man ‘in guten Gesprächen’ sei, jedoch gibt es nach wie vor keine Ergebnisse.“

Dass die exponierten Leerstände den Gesamteindruck der Innenstadt deutlich verschlechtern würde, stellt Schwarzkopf fest: „Einzelhändler und Bürger klagen, dass sie kein gutes Gefühl mehr haben, nach Einbruch der Dunkelheit durch die Wilhelmstraße zu laufen.“

Lüdenscheid braucht mehr qualifizierte junge Menschen, wir brauchen mehr Sicherheit und Sauberkeit in der Innenstadt.

Schwarzkopf verweist auf Ansätze mit dem neuen ‘Kommunalen Ordnungsdienst’, auf das Engagement des Beigeordneten Fabian Kesseler. Die Umsetzung des Konzepts brauche jedoch Zeit. „Deswegen müssen wir die Innenstadt beleben und eine neue Frequenz schaffen. So ist die Idee entstanden, die Fachhochschule, komplett oder in Teilen, in die Innenstadt zu holen. In Siegen hat diese Maßnahme hervorragend funktioniert. Daher findet man diese Idee auch im ‘Zukunftsvertrag’ von CDU und Grünen auf Landesebene“, stellt Schwarzkopf fest.

Und weiter: „Zuerst muss jedoch die Fachhochschule entscheiden, wie es inhaltlich in Lüdenscheid weitergeht. Wir sind fest überzeugt: Lüdenscheid braucht mehr qualifizierte junge Menschen, wir brauchen mehr Sicherheit und Sauberkeit in der Innenstadt. Die ‘Neue Mitte’ könnte dazu beitragen.“