Döner-Prozess: Verteidiger rügt „übermotivierte Schätzung“ der Steuerfahnder

Von: Olaf Moos

Teilen

Symbolbild © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der Prozess gegen einen Imbiss-Betreiber (32) aus Lüdenscheid gerät zur „Mathematik-Stunde“.

Lüdenscheid - Nachdem der Angeklagte zu Beginn der Hauptverhandlung ein „grundsätzliches Geständnis“ abgelegt hat, wie Verteidiger Marcus Weiß es formulierte, steht nun die Höhe der hinterzogenen Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuern auf dem Prüfstand. Rechtsanwalt Weiß hält die Angaben des Steuerfahnders demnach für eine „übermotivierte Schätzung“.

Auf Basis der Kalkulationen und Ermittlungsergebnisse des 58-jährigen Finanzbeamten und seiner Kollegen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Imbiss-Betreiber dem Staat in den Jahren zwischen 2014 und 2018 rund eine dreiviertel Million Euro an Abgaben vorenthalten hat. Eine Finanzbeamtin gibt die Rückstände allein bei Einkommens- und Umsatzsteuer am dritten Verhandlungstag mit mehr als 512 000 Euro an.



Der Fall Ein Imbissbetreiber (32) aus Lüdenscheid muss sich wegen Steuerhinterziehung vor der 1. großen Wirtschaftsstrafkammer verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dem Fiskus 764 000 Euro vorenthalten zu haben. Der Angeklagte hat am ersten Verhandlungstag ein Geständnis abgelegt.

Nach Worten des Rechtsanwalts hat dessen Mitverteidiger Sascha Bannholzer, der zugleich als Steuerberater tätig ist, eine andere Rechnung aufgemacht. Die Annahme der Steuerfahndung geht demnach von einem durchschnittlichen Tagesumsatz von 2000 Euro aus. Weiß: „Das wären ja 200 Kunden pro Tag.“

Bei einem solch kleinen Geschäftsbetrieb „erscheint uns das sehr sehr viel“. Bannholzer habe die Umsätze – Verpackungsmaterial, Fleischgehalt pro Döner, Bratverlust und sonstige Einnahmen, etwa für Getränke – neu kalkuliert. „Wir kommen auf eine um 300 000 Euro verringerte Steuerlast.“



Damit liege seine Kanzlei „näher an der Wahrheit als die Schätzungen der Steuerfahndung“. Die 1. Große Wirtschaftsstrafkammer unter Vorsitz von Richter Andreas Behrens nimmt die „alternative Schadensberechnung“ der Verteidiger zu Prokoll und kündigt eine Prüfung an.



Dass dem Fiskus über einen Zeitraum von vier Jahren hohe sechsstellige Summen durch die Lappen gegangen sind, wirft für das Gericht eine weitere Frage auf: Wie hat das Steuerberatungsbüro, dass für den Angeklagten tätig war, es so weit kommen lassen können?



Die Befragung einer Fachgehilfin hilft jedoch nur bedingt weiter. Die 48-Jährige berichtet, die Unterlagen des Angeklagten zu bearbeiten, das sei „kein schwieriger Fall“ gewesen. „Das haben zum Teil unsere Auszubildenden gemacht.“ Im Übrigen sei das Büro „permanent unterbesetzt“ gewesen. „Wir haben das einfach nur abgearbeitet“ – und den Mandanten wohl nicht auf Auffälligkeiten hingewiesen.

Der Prozess wird am Mittwoch, 26. April, um 9.30 Uhr, im Saal 101 des Landgerichtes mit den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung fortgesetzt.