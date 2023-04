Döner-Prozess: Lüdenscheider wohl mehr als „kleiner Beifang“ der Steuerfahnder

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Am zweiten Prozesstag steht die Aussage eine Steuerfahnders (58) im Mittelpunkt der Beweisaufnahme – ein Spezialist. „Ich feiere mein 20-jähriges Döner-Jubiläum“, sagt der Zeuge. So lange überprüft er nach eigenen Worten schon Imbissbuden und die Geschäftspraktiken der Betreiber.

Lüdenscheid - Auf die Spur des Lüdenscheiders ist er demnach „im Rahmen eines Großverfahrens gegen einen Döner-Hersteller“ gekommen. Der Großhändler war im Visier der Steuerfahndung Bochum.

Doch der Angeklagte ist offenbar mehr als nur ein kleiner „Beifang“. Nach Überzeugung des 58-Jährigen hat der Familienvater nicht nur jahrelang sogenannte Schwarzlieferungen ohne Rechnung empfangen. Auch mit der Verbuchung seiner Einnahmen und der Kassenführung hat er es nicht so genau genommen. Ein Vorwurf, den der Imbissbetreiber nicht in Abrede stellt.

Der Fall Ein Imbissbetreiber (32) aus Lüdenscheid muss sich wegen Steuerhinterziehung vor der 1. großen Wirtschaftsstrafkammer verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dem Fiskus 764 000 Euro vorenthalten zu haben. Der Angeklagte hat am ersten Verhandlungstag ein Geständnis abgelegt.

Die Schilderungen des Finanzbeamten klingen nach akribischer Detektivarbeit, nach Spürsinn, zäher Ermittlung und Jagdinstinkt. Der Fahnder taucht mehrfach zu Testkäufen in dem Grill auf, nimmt Dönertaschen mit in sein Büro, wiegt den Fleischinhalt und protokolliert das Ergebnis. Eine Erkenntnis lautet: „Bei der Preisgestaltung und den Portionsgrößen sprechen sich die Betreiber untereinander ab.“



„Die Kassenschublade stand meistens offen“

Er beobachtet, was mit seinem Geld geschieht. „Die Kassenschublade stand meistens offen, der Mitarbeiter hat meistens gar nichts eingetippt.“ Eine Woche lang fährt er täglich an dem Imbiss vorbei, um nachzuschauen, ob jeden Tag ein neuer Spieß da hängt, 35 Kilogramm das Stück, plus kleinere Reservespieße, um an guten Tagen den höheren Bedarf der Kunden decken zu können.



Daraus zieht er Rückschlüsse auf die Liefermengen und ermittelt anhand des Preises für eine Dönertasche den Umsatz. Dann besorgt er sich bei den Bochumer Kollegen Unterlagen des verdächtigen Großhändlers, prüft dessen Warenwirtschaftssystem und kontrolliert Lieferscheine und Rechnungen. Dabei stellt er fest, dass den Kunden ein Drittel der Lieferungen regulär berechnet werden. Der Rest, so der Döner-Experte, werde anonymisiert umgebucht und verschwinde aus den Büchern.



Umsatz und Gewinn passen nicht zu den Steuererklärungen

Am 23. Oktober 2020 schließlich verfolgt der Finanzbeamte einen Transporter quer durch Lüdenscheid. Vor dem Betrieb des Angeklagten beobachtet er die Entladung: sieben Dönerspieße, für jeden Wochentag einen. Umsatz und Gewinn passen nicht zu den Steuererklärungen des Angeklagten.



Der Imbiss, die Wohnung und ein Schließfach bei der Sparkasse werden durchsucht. Die Registrierkasse wird sichergestellt, Bons von mehr als 2000 Öffnungstagen ausgedruckt. Das Ergebnis: „255 000 Mal wurde Geld eingenommen, ohne die Einnahmen einzutippen.“ Hochgerechnet: 2000 Euro Tageseinnahmen, davon 600 Euro beim Finanzamt angegeben.



Pappe als „Bratverlustverhinderer“

Bei der „Ausbeutekalkulation“ rechnet der Steuerfahnder den Bratverlust von 30 Prozent noch ab – austretende Fette und Flüssigkeiten. Und erklärt: „Die Zutaten enthalten laut Beipackzettel der Spieße unter anderem E450, also Phosphatsalz, und E460.“ Das sei Zellulose, zerhäckselte Flocken aus Pappe, die als „Bratverlustverhinderer“ fungieren.