Döner für 1 Cent: Neueröffnung in Lüdenscheid kurzfristig verlegt

Von: Thilo Kortmann

Burak Cevik, Gründer des Haus des Döners, stammt aus Lüdenscheid. Die Eröffnung seiner neuen Filiale an der Friedrichstraße 2 muss er nun verschieben. © Thilo Kortmann

Das „Haus des Döners“ ist für seine Kostüme aus der Serie „Haus des Geldes“ bekannt und insbesondere mit den Eröffnungsfeiern hat sich die Döner-Kette bereits einen Namen gemacht. Bei denen werden die Döner für 1 Cent verkauft. Das sorgte in Dortmund schon für Tumulte. Am 31. Oktober sollte eigentlich eine Filiale an der Friedrichstraße 2 in Lüdenscheid eröffnen. Doch daraus wird jetzt erstmal noch nichts.

Die geplante Eröffnungsfeier mit der 1-Cent-Döner-Aktion am 31. Oktober müsse, laut Betreiber Burak Cevik, verschoben werden. „Wir warten noch auf Mobiliar. Es gibt eine Verzögerung bei der Lieferung“, erklärt der Gründer des Haus des Döners. Die Aktion, bei der der Döner „fast verschenkt“ wird, solle nun Mitte November stattfinden.

Eröffnungsfeier jetzt Mitte November

Zu der Eröffnungsfeier an der Friedrichstraße 2, die von 14 bis 22 Uhr geplant war, waren Prominente Rapper wie Eko Fresh oder auch Xatar eingeladen. In Dortmund sorgte die 1-Cent-Döner-Aktion vor wenigen Monaten noch für Chaos aufgrund des großen Andrangs. 500 Jugendliche wollten den Laden stürmen. Die Polizei löste daraufhin die Veranstaltung auf.

Ordnungsamt weiß Bescheid

Auch das Ordnungsamt der Stadt Lüdenscheid wurde vorher informiert. „Die Veranstaltung soll wegen Renovierungsarbeiten auf Mitte November verlegt werden“, sagt Pressesprecher Sven Prillwitz.