Döner für 1 Cent: Neuer Starttermin steht fest

Von: Thilo Kortmann

Es geht voran in Burak Ceviks Haus des Döners an der Friedrichstraße 2. Momentan steht der Eröffnung am 9. Dezember nichts im Wege. © Thilo Kortmann

Die Eröffnungsfeiern sind regelrechte Döner-Partys, sorgen deutschlandweit für Furore. Döner für 1 Cent gibt es immer dann, wenn ein Haus des Döners eröffnet. Die Warteschlange ist immer lang, sehr lang. Damit rechnet Inhaber Burak Cevik auch am 9. Dezember wieder. Diesmal in Lüdenscheid. Bald eröffnet eine Filiale an der Friedrichstraße 2.

Nach zweimaligen Verschieben verkündet der Haus-des-Döners-Erfinder nun Definitives. Der Termin für die Eröffnungsfeier des Haus des Döners soll nun feststehen: „Zu 100 Prozent eröffnen wir am 9. Dezember“, sagt Inhaber Burak Cevik. „Endlich“, fügt er hinzu.

Nachdem die Feierlichkeiten schon am 31. Oktober wegen Lieferschwierigkeiten des Mobiliars verschoben werden mussten, und der zweite Termin im November ebenfalls ausfiel, weil sein Personal zur Weiterbildung in Düsseldorf verweilt, soll es nun beim dritten Anlauf klappen.

Bis zu vier Stunden auf Döner warten

Los geht es am 9. Dezember um 13 Uhr. Das Ende ist für 20 Uhr geplant. 100 Kilogramm Hähnchen und 135 Kilogramm Kalbfleisch warteten auf alle Döner-Fans, sagt Cevik. „Wir rechnen mit bis vier Stunden Wartezeit pro Person und Döner“, erklärt der Gründer. Sicherheitsvorkehrungen sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Das Thema Sicherheit kommt nicht von ungefähr: Vor wenigen Monaten lief noch eine Eröffnung einer Haus-des-Döners-Filiale in der Dortmunder Nordstadt aus dem Ruder. 500 Jugendliche stürmten den Laden, die Polizei löste daraufhin die Veranstaltung auf. „Das hat uns total überrascht, seitdem treffen wir strenge Sicherheitsvorkehrungen“, sagt Cevik.

Xatar hat gerade sehr viel wegen seines neues Kinofilmes Rheingold um die Ohren.

Normalerweise lädt Cevik auch Stars zu den Feiern ein. Geplant für Lüdenscheid war ebenfalls ein Auftritt der Rapper Eko Fresh und Xatar. Wegen der Verlegung der Eröffnung steht ein Kommen der Celebrities nun in den Sternen. „Xatar hat gerade sehr viel wegen seines neues Kinofilmes Rheingold um die Ohren“, sagt Cevik. Eko Fresh habe nun auch nicht definitiv zusagen können. Als Ersatz kümmere er sich gerade um bekannte DJs, die am 9. Dezember auflegen sollen. Cevik, gebürtiger Lüdenscheider, der auch als Taxiunternehmer in der Bergstadt bekannt, hat gute Kontakte in die Musik- und Film-Szene.

Inspiriert von der Netflix-Serie Haus des Geldes

Das Design der Haus-des-Döners-Kette ist ungewöhnlich für einen türkischen Imbiss. Inspiriert wurde Cevik bei der Gestaltung von der Netflix-Erfolgsserie Haus des Geldes. Seine Mitarbeiter tragen bei den Eröffnungsfeiern die typischen langen roten Mäntel mit Kapuze und die Masken, die an Salvador Dali angelehnt sind.