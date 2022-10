Nach Netflix-Serie „Haus des Geldes“ benannt

Döner für 1 Cent: „Haus des Döners“ plant neuen Laden in Lüdenscheid

Von: Thilo Kortmann

Burak Cevik vor seinem neuen „Haus des Döners“ an der Friedrichstraße 2. Die Dönerkette ist im Stil der Netflix-Serie „Haus des Geldes“ gestaltet. © Thilo Kortmann

„Haus des Döners“ heißt die neue Kette. Bald eröffnet eine Filiale auch in Lüdenscheid. Herumgesprochen haben sich längst die Eröffnungsfeiern. Dann gibt es ein besonderes Angebot. Ein „fast“ geschenkter Döner. In einer anderen deutschen Stadt hat das schon Tumulte angerichtet.

Lüdenscheid - Die Neueröffnung eines „Haus des Döners“ hat noch vor kurzem im Ruhrgebiet für einen Ausnahmezustand gesorgt. Nicht nur, weil eine spektakuläre Show geboten wurde, sondern jeder Döner am Tag der Eröffnungsfeier nur einen Cent kostete. Das sorgte in Dortmund für aufgebrachte Massen und viel Chaos; 500 Jugendliche stürmten den Dönerladen in der Nordstadt. In nur acht Stunden gingen vier große Fleischspieße über die Ladentheke. Der Andrang war so enorm, dass die Polizei die Feierlichkeiten auflösen musste.

Döner-Tumulte auch bald in Lüdenscheid?

So eine Döner-Mania könnte am 31. Oktober nun auch Lüdenscheid bevorstehen. Dann eröffnet ein „Haus des Döners“ an der Friedrichstraße 2 und wird Nachfolger der Baguetteria „La Rocca“.



An den Scheiben hängen bereits die für die Dönerkette typischen Fratzen-Masken mit den roten Kapuzen, angelehnt an die Netflix-Serie „Haus des Geldes“. Man kennt diese Masken auch von der Anonymous-Bewegung. Bei den Haus-des-Döners-Eröffnungsfeiern tragen die Mitarbeiter eben genau dieses Outfit der spanischen Netflix-Truppe, die 2,4 Milliarden Euro in einer Bank raubt.



Mit einem Cent für einen Döner kann man doch kein Milliardär werden? „Nein“, antwortet Burak Cevik, Gründer der Döner-Kette, und lächelt. Die Aktion solle auch eher Marketing als ein Geschäft sein. „Es ist ein besonderes Angebot nur zum Eröffnungstag. Die Lüdenscheider sollen einfach mal unseren Döner kennenlernen. Das Fleisch, das Brot, die Soßen“, erklärt der gebürtige Lüdenscheider. Von 14 bis 22 Uhr gibt es das Fleischtaschen-Billigangebot an der Friedrichstraße.

Nach Netflix-Serie „Haus des Geldes“ benannt

Der fast geschenkte Döner sei genau aus den Produkten und Zutaten hergestellt, wie dieser hinterher auch regulär angeboten werde. „Wenn die Döner zu einem Cent weg sind, sind sie weg. Wir werden nicht unendlich viele Döner da haben“, erklärt Cevik. Er rechne wieder, wie in Dortmund, mit vier großen Fleischspießen in acht Stunden. Nach dem 31. Oktober gebe es den Döner dann nur noch zum normalen Preis, der liege bei vier Euro.



„Sei wer du bist, iss was du willst. Unser Geheimnis liegt in den Berliner Soßen“, wirbt die Döner-Kette auf ihrer Homepage. „Ich wollte einfach mal das Design eines Dönerladens komplett verändern. Etwas Originelles sollte es mal sein. Warum dann nicht im Stil einer Netflix-Serie“, erklärt Burak Cevik. der mittlerweile 31 Filialen seines „Haus des Döners“ in Deutschland und den Niederlanden eröffnet hat. Allein fünf davon sitzen in Köln.

Der Lüdenscheider ist auch in der hiesigen Taxibranche bekannt, er führt das Lüdenscheider 4450-Taxiunternehmen an der Parkstraße. Und er fährt auch noch selbst Taxi. Trotz der vielen Arbeit, die die Eröffnungen seiner Döner-Häuser mit sich bringt. Durch seinen Job als Taxifahrer ist er überhaupt erst auf die Idee der Gründung des „Haus des Döners“ gekommen. „Ich bin auch viel in anderen Städten wie Köln und Düsseldorf unterwegs. Ich habe dort viel erlebt und ich bin so auf die Gründung der Dönerkette gekommen“, erklärt er.

Seine Erfahrungen möchte er nun auch in die Bergstadt einbringen. „Ich habe noch einiges vor in Lüdenscheid. Dazu gehört auch die Eröffnung eines Clubs.“ Durch sein Taxifahren habe er außerdem schon zahlreiche Prominenz aus dem Fernsehen und der Musikbranche kennengelernt. Die Promis lädt er auch zu den Eröffnungspartys seiner Imbisse ein.

Eko Fresh, Xatar, Mero sind eingeladen

Für die Neueröffnung des Lüdenscheider „Haus des Döners“ hätten bereits die berühmten Rapper Eko Fresh, Xatar und Mero zugesagt. Weitere Überraschungsgäste und sonstige Überraschungen werde es geben, fügt Cevik hinzu. Und wer von den Besuchern wie die Mitarbeiter Maske tragen und sich kostümieren möchte, könne das gerne tun. Immerhin sei ja auch Halloween an diesem Tag, sagt er.

Ob er in Lüdenscheid auch mit so einem gewaltigen Ansturm wie in Dortmund rechnet? „Ja, auf jeden Fall“, antwortet er. Nur werde es diesmal anders verlaufen als in Dortmund. Da habe er nicht mit so vielen Menschen gerechnet. „Das hat uns wirklich total überrascht. So extrem war es auf keiner Neueröffnungsparty in einer anderen Stadt.“ Für die Bergstadt allerdings wird es einen Sicherheitsplan geben. Neben Security gibt es vorher Gespräche mit den Behörden. „Wir werden mit dem Ordnungsamt und der Polizei der Stadt Lüdenscheid alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen absprechen“, erklärt Cevik.