Doch keine Gasumlage: Stadtwerke verkünden Preisanpassungen

Von: Thomas Machatzke

Die Stadtwerke nehmen die Gaspreiserhöhung teilweise zurück. © dpa / Patrick Pleul

Kommando zurück: Die geplante Erhöhung der Preise fürs Gas wird auch bei den Stadtwerken in Lüdenscheid zumindest in Teilen zurückgenommen. Die geplante Gasumlage hat die Bundesregierung in der vergangenen Woche zu den Akten gelegt – und damit sind auch die Planungen bei den Stadtwerken, die ab dem 1. November gelten sollen, zu überarbeiten.

Lüdenscheid – „Die Bundesregierung hat am 29. September bekannt gegeben, dass die vom Gesetzgeber geplante Gasbeschaffungsumlage zum 1. Oktober doch nicht eingeführt werden soll“, nimmt Alexander ten Hompel, Stabsabteilungsleiter für die Öffentlichkeitsarbeit bei den Stadtwerken, auf Anfrage Stellung. „Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorgaben hatten wir unsere Kundinnen und Kunden bereits über die (damals) vorgesehene Weitergabe der Gasbeschaffungsumlage ab dem 1. November 2022 informiert. Vor dem aktuellen Hintergrund werden wir unsere Preise natürlich umgehend entsprechend anpassen und korrigieren. Die Gasbeschaffungsumlage wird natürlich nicht abgerechnet.“

Das bedeutet: Nicht die komplette Erhöhung wird ausgesetzt, wohl aber die 2,419 Cent pro Kilowattstunde, die für die Gasbeschaffungsumlage in die Erhöhung eingepreist waren. Weitere Komponenten der Erhöhung sind die Gasspeicherumlage (0,059 Cent pro Kilowattstunde) und die Bilanzierungsumlage (0,57 Cent pro Kilowattstunde). Diese Komponenten bleiben bestehen. Aber die Gasbeschaffungsumlage war natürlich der Löwenanteil in dieser Rechnung.



Eine einfache Subtraktionsrechnung ist es gleichwohl nicht, weil möglicherweise noch eine weitere Komponente zum Tragen kommt: Sollte es dabei bleiben, dass die Umsatzsteuer für Gas von 19 auf 7 Prozent gesenkt wird, werden die Stadtwerke Lüdenscheid natürlich auch die Gaspreise hier entsprechend senken, wie ten Hompel mitteilt. Unterm Strich muss ein Durchschnittshaushalt mit rund 20 000 KWh mit Mehrkosten von etwa 88 Euro im Jahr rechnen, was deutlich weniger ist als die ursprünglich für die Gasumlage veranschlagten etwa 750 Euro im Jahr.



Zur Erinnerung: Nach der Entscheidung der Bundesregierung für eine Gasumlage am 18. August hatten die Verantwortlichen der Stadtwerke keine Möglichkeit mehr gesehen, die sechs Wochen Vorlauf für die Information der Kunden einzuhalten, die vorgeschrieben sind. Deshalb hatte man sich für den 1. November entschieden.



Dass nun wieder ein verkürzter Vorlauf für die Änderung des Gaspreises zum 1. November erfolgt – die Stadtwerke haben dies nicht zu verantworten, werden von der Bundesregierung in diese Lage gebracht. „Über diese Änderung werden wir unsere Kundschaft zeitnah und rechtzeitig in Kenntnis setzen – aktuell arbeiten wir an der entsprechenden Kommunikation“, erklärt ten Hompel. Man muss mit dem umgehen, was Berlin vorgibt. So erfreulich der Wegfall der Gasumlage für die Kunden und auch die Anbieter ist – die Bundesregierung gibt in diesem Kontext keine gute Figur ab.



Grundsätzlich haben die Stadtwerke Lüdenscheid jedenfalls einen guten Riecher bewiesen, die Gasumlage nicht direkt zum 1. Oktober umzusetzen, wie dies in Teilen andere Anbieter in anderen Regionen gemacht haben. Ansonsten wäre die allgemeine Unsicherheit dieser Tage in der Region noch höher. So bleibt zumindest etwas Zeit, die Kunden auf dem Weg mitzunehmen.