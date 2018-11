Ansturm auf neuen dm-Markt an der Kölner Straße

Och nöö, die haben den großartigsten Filialleiter der Welt ausm Stern-Center in den Außenbezirk geschickt!

Immer, wenn es dem Herrn Kühnert zu bunt wurde, hat der sich an eine Kasse gesetzt und in olympischer, ach was sag ich, in The-Flash-mäßiger Geschwindigkeit alles in Grund und Boden kassiert. Dagegen sahen die anderen Kassen wie ein Standbild aus, das war stets eine Wohltat, werde ich vermissen.