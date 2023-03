Neue Dauerausstellung in Lüdenscheid: Diskussion „relativ komplex“

Von: Susanne Kornau

Der Anspruch ist da, die neue Dauerausstellung im Museum möglichst hürdenlos zu gestalten. Aber nicht nur das Budget setzt gewisse Grenzen. Unser Bild zeigt einen Screenshot aus dem Inklusiven Stadtführer „Hürdenlos“ mit aktuellen Angaben zu den Museen auf der Internetseite der Stadt. © Cedric Nougrigat

Es ist eine Aufgabe, die in alle Lebensbereiche ausstrahlt: Die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte Monika Schwanz wird bei vielen Projekten zurate gezogen, wenn es darum geht, das Leben in der Stadt so barrierefrei wie möglich zu machen.

Lüdenscheid – Aktuell ist sie Teil einer Planungsgruppe, die sich mit der neuen Dauerausstellung in den Museen der Stadt befasst. Auch hier gibt es Bedarf an fachmännischen Empfehlungen aus den Reihen der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen. Denn wenn die Museen am Sauerfeld dereinst die Türen der neuen Dauerausstellung öffnen, so sollte das automatisch gehen. Denn auch hier sind die Belange von Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen.

Man werde bei den Themen Inklusion und Barrierefreiheit mit fachmännischem Rat unterstützt, sagt dazu Museumsleiter Dr. Eckhard Trox. Unter anderem durch die örtliche Behindertenvertretung, aber auch durch Fachleute des Museumsamtes des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Gemeinsam strebe man an, so viel wie möglich umzusetzen, betont er: „Im Planungsprozess werden nun Möglichkeiten und Grenzen ausgelotet.“ Aber er sagt auch: „Natürlich im Rahmen des vorgegebenen Budgets.“

Budget setzt die Grenzen

Doch auch ohne die Grenzen des Budgets ist nicht immer alles machbar – die Fähigkeit zum Kompromiss zieht sich seit Jahren durch die Arbeit der Behindertenvertreter. Die haben mittlerweile auch das Museum der Lüdenscheider Hürdenlos-Liste hinzufügen können. Die gibt online auf der städtischen Seite höchst detailliert nicht nur Auskunft über die baulichen Bedingungen, die beispielsweise Rollstuhlfahrer im Museum vorfinden. Das reicht von Türbreiten über Rampensteigungswinkel und die Lage der Behindertentoilette im 1. Obergeschoss, die über einen – ebenfalls vermessenen – Fahrstuhl zu erreichen ist. Das umfasst aber auch Hinweise für Blinde, Seh- und Hörbehinderte. Die Angaben reichen bis hin zur Bestandsaufnahme, wie viele Tische im oberen Bereich des Museumscafés mit dem Rollstuhl barrierefrei zu erreichen sind: fünf. Das Vermessungsprojekt stellt somit den Ist-Zustand fest, wie barrierefrei öffentliche Gebäude, Geschäfte und die Gastronomie der Stadt sind. Sie werden dazu bekanntlich akribisch vermessen und anhand eines Fragenkatalogs beschrieben. Auch auf Dienstleistungsangebote und Hilfestellungen wird hingewiesen.

Allein ein Blick auf diese Auflistung zeigt, wie umfangreich die Aufgabe ist, ein Museum für alle Menschen gleichermaßen gut erleb- und nutzbar zu machen. Die Stadtverwaltung übermittelt dazu noch eine Antwort der Projektleitung, in der ebenfalls betont wird, dass das Museum mit der neuen Dauerausstellung im denkmalgeschützten, ehemaligen Amtshaus ein kulturelles Angebot schaffen möchte, „in dem Ausstellungsinhalte durch eine zeitgemäße Gestaltung und verschiedenen Vermittlungsformen möglichst inklusiv gedacht werden“. In welchem Umfang das für die unterschiedlichen Themen und Stationen möglich sei, darüber werde derzeit beraten. Dazu heißt es weiter: „Die Diskussion ist relativ komplex, da noch keine Standards existieren, die die Anforderungen entsprechend definieren. Insofern muss hier noch individuell geklärt werden, was Inklusion für die ‘Neue Dauerausstellung’ im 1. Obergeschoss des Geschichtsmuseums bedeutet und wo genau anzusetzen ist. Ziel ist, dass mit Ausstellungsgestaltung und über gewählte Vermittlungsformen vorzugsweise mehrere Sinne angesprochen werden.“