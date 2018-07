CDU kritisiert Dzewas: "Kulturhaus-Leitung muss Chefsache sein"  

Ist schon witzig das auf Herrn Ruschin öffentlich nicht herum gehakt werden darf, aber gleichzeitig allen ernstes gefordert wird die Personalie Egeling öffentlich diskutieren zu wollen und hier sogar Disziplinarmaßnahmen öffentlich gefordert werden.

Wann stehen die anderen Parteien endlich auf und sagen mal Stop? Was für ein Film läuft da ab? Gibt es niemanden der der CDU mal deutlich sagt das das so nicht geht?

Herr Fröhling bekommt hier immer ein Forum, heizt das Thema immer und immer wieder an, alle Schweigen, die LN machen munter mit und die Strippenzieher reiben sich im Hintergrund genüßlich die Hände. Die Werte von Anstand und Moral werden immer weiter verschoben. Das ist Politik wie sie Trump und die AFD vormachen. Herr Fröhling und seine Parteigenossen haben schnell gelernt. Das macht mir echt große Sorgen.