"Loyalität ist keine Einbahnstraße"

Diskussion über Umgang mit städtischen Bediensteten

+ © Nougrigat Im Kulturhaus wurde über den Umgang mit städtischen Bediensteten diskutiert. © Nougrigat

Lüdenscheid - „Da geht es einfach um die menschliche Dimension. Wenn wir hier Fachdienstleiter öffentlich grillen, trägt das nicht zur Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber bei.“ Jens Holzrichter (FDP) plädierte am Donnerstagabend in der Sitzung des Kulturausschusses für eine faire Behandlung. Auslöser war eine Debatte, die Fabian Ferber (SPD) angestoßen hatte. Gleichwohl Kulturhausleiterin Rebecca Egeling die Diskussion um ihren möglichen Weggang nach Remscheid auf eigenen Wunsch in den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung verlegen ließ, wurde sie immer wieder Gegenstand der Diskussion.