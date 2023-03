Diskothek im MK: Frau wirft Glasflasche in tanzende Menge

Von: Olaf Moos

Symbolbild © dpa/Martin Schutt

Eine Diskothek am Rathausplatz war am Wochenende erneut Schauplatz tätlicher Auseinandersetzungen und mehrerer Einsätze der Polizei.

Lüdenscheid - Am Samstag gegen 3 Uhr rückten die Beamten wegen eines Streits im Thekenbereich der Gaststätte an. Im Zuge der Auseinandersetzung setzten Sicherheitskräfte der Diskothek mehrere Männer an die „frische Luft“.

Doch vor einer benachbarten Pizzeria ging der Streit weiter. Drei bis vier Personen schlugen und traten laut Polizeibericht auf einen am Boden liegenden Mann (25) aus Herne ein und flüchteten.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung ins Klinikum. Die Polizisten leiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Während der Fahndung trafen die Beamten an der Knapper Straße auf eine Personengruppe und stellten die Personalien fest. Während der Kontrolle setzte ein 27-jähriger Lüdenscheider zur Flucht an, wurde jedoch nach wenigen Metern eingeholt und überwältigt.

Er hatte illegale Drogen bei sich und landete in einer Gewahrsamszelle. Gegen ihn wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Im zweiten Fall, am Sonntag um 3.40 Uhr, soll eine 24-jährige Lüdenscheiderin in der Disko eine Glasflasche willkürlich in die Menge geworfen haben, nachdem es auf der Tanzfläche zu einer Rangelei zwischen mehreren Gästen gekommen war. Die Flasche traf einen Lüdenscheider (34) am Kopf und verletzte ihn leicht.

Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich vor Ort um den Verletzten. Beamte sprachen einen Platzverweis gegen die Werferin aus und schrieben eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.