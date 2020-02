Disco-Streit: Frau (20) sieht Pärchen und schlägt Mann den Zahn aus

In einer Disco in Lüdenscheid kam es zu einem folgenschweren Streit.

Lüdenscheid - Ein Streit vor einer Disco in Lüdenscheid beschäftigt die Polizei. Ein junger Mann wurde mit einer Gesichtsverletzung ins Klinikum eingeliefert.

Vor einer Disco in Lüdenscheid gab es einen Streit

Eine junge Frau wollte eine andere Frau beschützen

Ein 19-Jähriger aus Halver verlor dabei nicht nur einen Zahn

Wie die Polizei mitteilte, kam es am frühen Samstagmorgen zu einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek am Rathausplatz in Lüdenscheid. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Pärchen gegen 3 Uhr in Streit geraten sein. Dabei soll ein junger Mann aus Halver (19) seine Freundin geschubst haben. Gegenüber der Polizei bestreitet er das.

Frau aus Herscheid schlägt Mann aus Halver in Disco in Lüdenscheid

Eine 20-jährige Frau aus Herscheid, die die Szene beobachtete, schritt ein. Sie soll laut Polizei dem 19-Jährigen ihr Glas ins Gesicht geschlagen haben. Hierdurch wurde der Halveraner so schwer im Gesicht verletzt, dass der junge Mann ins Klinikum gebracht wird. Unter anderem verlor er einen Zahn.

Polizei Lüdenscheid hat nach Disco-Streit Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die 20-Jährige aufgenommen. Unklar ist, in welchem Verhältnis die Beschuldigte zu dem 19-Jährigen und seiner Freundin stand. Die Ermittlungen dauern an.

