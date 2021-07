Disco-Nacht im MK eskaliert: Feiernde Frau (20) wird von Polizei abgeführt

Randale im Saitensprung

+ © Sebastian Widmann/dpa Symbolfoto © Sebastian Widmann/dpa

In der Nacht zu Samstag hatten es Sicherheitskräfte und Polizeibeamte in der Gaststätte Saitensprung am Rathausplatz mit einer äußerst renitenten Frau (20) aus Lüdenscheid zu tun.

Lüdenscheid - Der Streit in dem Lokal entbrannte gegen 1.15 Uhr. Die junge Frau war aufgefallen, weil sie laut Polizeibericht randalierte und andere Gäste anpöbelte. Männer des Sicherheitsdienstes wollten die Ruhestörerin aus dem Lokal geleiten.

Darauf spuckte sie einem der Aufpasser mehrmals ins Gesicht. Zuvor hatte die junge Frau auch schon ihren Begleiter ins Gesicht geschlagen, wie es weiter heißt. Auch gegenüber den alarmierten Polizisten zeigte sich die Frau offenbar uneinsichtig – also wollten die Beamten sie zur Wache bringen, um sie in die Gewahrsamszelle zu sperren.

Dagegen leistete die betrunkene Frau jedoch heftigen Widerstand, trat und schlug nach den Beamten und spuckte mehrfach in deren Richtung. Ein Beamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

Die 20-Jährige hat nun Strafverfahren wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu erwarten.

Der Saitensprung fungierte während der pandemiebedingten monatelangen Schließung als Testzentrum und hatte seinen Gastrobetrieb erst am Wochenende wieder aufgenommen