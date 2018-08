Öffentliche Sonntagsführung

Lüdenscheid - Angelegt ist die jüngste Präsentation „Gesichter und Geschichten zwischen Demokratie und Diktatur“ des Fotografen Dirk Vogle und des Ge-Denk-Zellen-Vereins in den Museen der Stadt als Wanderausstellung durch die verschiedenen Städte des Kreises.

Interviewt wurden Senioren aus dem Kreisgebiet, die über ihre Jugend erzählen. Die dazu gehörenden Großaufnahmen fertigte Dirk Vogel an, die Texte verfasste Matthias Wagner.

Am Sonntag folgt die erste öffentliche Führung durch die Ausstellung, die Dirk Vogel und Matthias Wagner selbst begleiten werden. Beginn ist um 15 Uhr in den Museen am Sauerfeld.

Vogel und Wagner werden Rede und Antwort stehen, von der Intention und dem Konzept der Ausstellung erzählen, die bis zum 26. August zu sehen ist. Auch an den Sonntagen 19. und 26. August werden öffentliche Führungen angeboten.