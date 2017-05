Dirk Müller regiert den Bürger-Schützen-Verein

Lüdenscheid - Der Bürger-Schützen-Verein hat einen neuen Regenten. Nach einem spannenden Wettkampf holte Dirk Müller am Samstagabend den Vogel von der Stange und wurde Nachfolger von Rainer Schmidt.

Am Sonntagließ sich der König (53), der seine Verlobte Vera Seitz zur Königin an seiner Seite erwählt hatte, auf dem Rathausplatz feiern. Flankiert vom Vereinsvorsitzenden Rolf Linnepe und dessen Stellvertreter Hans-Joachim Brüßler sowie mit der Jungschützenkönigin Lisa Jürgens und ihrem Prinzen Nils Höllermann und dem Hofstaat hinter sich nahmen die neuen Regenten die Parade ab.

Danach machte sich das sichtlich entspannte und lockere Paar im Cabrio bei bestem Schützenfest-Wetter auf dem Weg in den Festsaal auf der Hohen Steinert, gefolgt von den Schützenschwestern- und brüdern aus anderen Vereinen. Schmissige Musik, Fahnenschwenker und schottische Klänge erfreuten die Zuschauer am Straßenrand, wo Jung und Alt den Festzug verfolgten. Besonders Kinder hatten Spaß an den Klängen und winkten den neuen Majestäten zu.

Hoch her ging es auch bei der Ankunft auf dem Festplatz, auf dem nach dem regnerischen Auftakt am Freitag gestern viel los war, denn die Kirmes war natürlich schon in vollem Gange. Nach dem feierlichen Kommersabend am Samstag mit Tanz und Unterhaltung bis spät in die Nacht, sorgte gestern Nachmittag die Gruppe „SAM“ für Stimmung.

Lange Zeit zur Erholung bleibt den neuen Regenten samt Hofstaat nicht. Am Montagvormittag steht das traditionelle Jägerkonzert auf dem Programm. Die „Steigerwalder Rebellen“ spielen auf. Für Unterhaltung sorgen „Michael und sein Opa Gustav“ sowie „Tante Gertrud“, und natürlich darf zum Mittagessen im Festzentrum die Erbsensuppe nicht fehlen.

Damit endet das viertägige Festprogramm. Zwei Trümpfe haben die Bürger-Schützen allerdings noch in der Tasche – am Freitag wird um 22.45 Uhr das große Höhenfeuerzeug gezündet, am Samstag gibt’s bei der Ladies-Night vergünstige Preise auf dem Festplatz.