Direkt vor der Polizeiwache: Fahrer zeigt deutliche „Ausfallzeichen“

Von: Jan Schmitz

Die Kontrollen zur Einhaltung des Lkw-Durchfahrtsverbots binden täglich 100 Einsatzkräfte der Polizei. Personal, das an anderen Stellen derzeit dringend gebraucht wird. © Cornelius Popovici

Bei Verkehrskontrollen der Polizei in Lüdenscheid wurden am Mittwoch zwei Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Aus gutem Grund.

Wie die Polizei im Märkischen Kreis mitteilte, kontrollierte die Polizei in Lüdenscheid am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr einen Pkw-Fahrer auf der Bahnhofstraße - in unmittelbarer Nähe zur dortigen Polizeiwache. Der 59-jährige Mann aus Lüdenscheid zeigte deutliche Ausfallzeichen, die auf einen Konsum von Drogen hindeuteten. Ein freiwilliger Drogentest bestätigte den Verdacht. Deshalb brachten ihn die Polizeibeamten zur Blutproben-Abgabe auf die Wache. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln sowie wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Es muss geprüft werden, ob seine polnische Fahrerlaubnis gültig ist.

Um 10.45 Uhr fiel den Beamten zudem der 33-jährige Fahrer eines Kleintransporters auf der Straße Im Olpendahl auf, für die eigentlich ein Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge aller Art (Zeichen 250 mit Zusatzzeichen Anlieger frei) gilt. Auch er zeigte die Zeichen von Drogenkonsum. Auch sein freiwilliger Urintest „verlief“ den Polizeiangaben zufolge „positiv“ und auch er wurde zur Blutproben-Abgabe zur Wache gebracht.